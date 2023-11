Newell's: Mauricio Larriera interesa, pero al menos este lunes no hubo ninguna reunión con el entrenador

Mauricio Larriera es uno de los nombres que suena con fuerza en Newell's para suceder a Gabriel Hienze, aunque al menos este lunes no existió ninguna reunión con la dirigencia del club del Parque, según deslizó una alta fuente de la entidad. El uruguayo, de reciente paso por Alianza Lima, está dentro de la lista de los DT que interesan. Se espera que en el transcurso de esta semana haya una definición al respecto.

Esto no implica necesariamente que no haya negociaciones concretas tendidas por el uruguayo Mauricio Larriera, ex DT de Godoy Cruz (2017-2018) y de Peñarol (2020-2022), que tiene el visto bueno de un referente contemporáneo del club y, sin deslumbrar, es el nombre que suena más fuerte. En estos días, el charrúa asoma como el que más cerca estaría de poder arreglar su vínculo con la entidad rojinegra.