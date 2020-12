Newell's en la era Kudelka: Una sola vez ganó dos en fila

Por eso, una buena motivación para hoy es poder encadenar dos triunfos en fila, una situación que más allá de repercutir en los puntos también impacta en la confianza del plantel. Justamente este espaldarazo de confianza es lo que necesita un equipo que se había ilusionado por pelear alto y ahora debe conformarse con remar de atrás y aspirar al boleto de la clasificación a la Sudamericana 2022.

Esta racha de 30 partidos que lleva dirigidos Kudelka al frente de Newell’s, que arroja que una sola vez la lepra pudo vencer en dos cotejos seguidos, ilustra que la regularidad es una cuestión a corregir para lo que viene. Es un ciclo positivo en líneas generales, pero que le costó dar el salto de calidad en momentos puntuales y este es el gran desafío que tiene por delante tanto el entrenador como el plantel.

Por eso esta fase complementación, ante rivales que tampoco sobresalieron en la instancia del grupos, puede servir de plataforma de despegue para levantar el rendimiento futbolístico. Newell’s tiene plantel para tener un andar más confiable que en la ronda de grupos. Ahora debe hacer borrón y cuenta nueva, y aprovechar estos partidos para sumar rodaje y acercarse a lo que pretende Kudelka: tenencia de pelota, jugar en campo contrario y generar opciones de gol.

Para Newell’s será fundamental comenzar haciéndose fuerte de local para potenciar la ilusión de ser protagonista de su zona. Está claro que en la última victoria ante Lanús se vio un buen trabajo de Cacciabue, Pablo Pérez, Palacios y Maxi Rodríguez y el resto hoy deberá acoplarse.

Gabrielli quedó afuera de todo

El lateral rojinegro Angelo Gabrielli, que venía siendo titular hasta ser expulsado ante Boca, no está ni siquiera entre los concentrados para el cotejo de hoy ante Estudiantes. El marcador de punta derecha vio la tarjeta roja ante Boca de una manera ingenua y parace que a Kudelka eso lo disgustó. Por ello ahora no integrará ni un lugar en el banco de relevos ante el pincha y todo indica que seguirá entre los once Facundo Nadalín. En este sentido hay que decir que además de los probables titulares el resto de los futbolistas que concentraron son: Barlasina, Capasso, Fontanini, Calderara, Mauro Formica, Sforza, Calcaterra, Llano, Moreno, Alexis Rodríguez, Enzo Cabrera y Ramiro Sordo. Estas son las aternativas de recambio de Kudelka para esta tarde.

La primera vez del pincha sin Sabella

Hoy no será un partido más para Estudiantes. Es que el pincha sufrió esta semana la dolorosa pérdida de uno de sus máximos referentes como jugador y entrenador: Alejandro Sabella. Pachorra dejó una huella imborrable en la entidad platense y además sumó el respeto de todo el ambiente del fútbol argentino por su gran paso al frente de la selección, logrando el subcampeonato del mundo en Brasil 2014.