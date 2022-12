Newell's: Inferiores, sin coordinador, en compás de espera

Mientras Newell’s sigue avanzando en la búsqueda de refuerzos para la primera división (están cerca Iván Gómez y Lucas Hoyos), hay otro sector del club, vital en la estructura rojinegra, que entró en un compás de espera. Es que ayer culminó el año de entrenamiento de las divisiones inferiores y no hay ninguna pista de cómo seguirá esta área neurálgica del club en 2023. Porque hasta que la dirigencia no designe al nuevo coordinador de inferiores no se sabrá cómo sigue el organigrama, la planificación ni el plantel de entrenadores de la cantera leprosa.