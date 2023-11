El partido de Newell’s contra Defensa y Justicia en el Coloso del lunes 27 de noviembre cerrará el ciclo de Heinze, sin que haya habido el crecimiento futbolístico de los juveniles que se esperaba, siendo que fue una labor en la que el técnico sobresalió en otros clubes. El motivo no es uno solo. Algunos no fueron capaces. Otros no contaron con la cantidad de encuentros suficientes para adquirir una regularidad siempre necesaria. Y hasta hubo los que debieron jugar en puestos a los que no estaban acostumbrados. Entre todos ellos (ver infografía), Glavinovich fue el que se potenció, un mérito del zaguero de 22 años, que antes de la llegada del Gringo solo había jugado contra Godoy Cruz (1-2) en el Parque, en agosto de 2022.