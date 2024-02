Newell's empezó a rotar en pleno partido y casi se complica

Larriera dijo tras la victoria de Newell's ante Belgrano que podía haber cambios. Y aunque salió con el mismo once ante el tate, con el 3-0 metió mano desde el banco.

Todo intento. May hizo un partido a todo sacrificio. Newell’s otra vez contundente.

Luego de la victoria en el estreno en el Coloso del Parque ante Belgrano, Mauricio Larriera respondió con precisión a una pregunta puntual y aseguró que pensaba implementar rotaciones de jugadores. Claro, podía sonar prematuro porque la Copa de la Liga apenas llevaba tres fechas, pero la seguidilla de partidos jugados en poco tiempo, sumado a los que sobrevendrían con viaje a Estados Unidos en el medio incluido, hacía que la aseveración del entrenador leproso no sonara descabellada.

Es más, hasta se pensaba que ante Unión mismo en Santa Fe ya podrían verse otras caras pero no fue así. Larriera plantó el mismo once que en el 1 a 0 al Pirata. Pero cuando creyó que el partido estaba liquidado, sacó rapidamente a dos de sus mejores hombres: el Colo Ramírez y Ever Banega. Y Newell’s pasó de una posible goleada aún más abultada, a terminar con una diferencia de dos goles y algo apretado en el final.