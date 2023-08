Newell's: el Pájaro Schor emprende el vuelo hacia el Parque

Schor, probable refuerzo de Newell's, aún no recuperó el nivel previo a la lesión de hombro de octubre.

Ignacio Schor está muy cerca de incorporarse a Newell’s. Existe acuerdo con Platense para que preste al delantero por 18 meses, con cargo y una opción de compra. A una semana del comienzo de la Copa de la Liga, el extremo puede convertirse hoy mismo en la tercera incorporación d el plantel rojinegro. Antes se sumaron el lateral Agustín Schott y el zaguero Carlos Ordóñez. La búsqueda de refuerzos que continúa, ante todo la de un centrodelantero, aunque está última aparece como una negociación compleja porque los nueve no abundan.

Las tratativas con Platense por el Pájaro Schor pueden cerrarse hoy. Si se define, Gabriel Heinze conseguirá a uno de los futbolistas que estaban en la lista de posibles refuerzos en el anterior mercado de pases y que en ese momento no se dio.

Schor, que también puede jugar de volante por derecha, perdió lugar en la formación titular del calamar en la primera mitad del año. Apenas estuvo entre los once en 4 partidos, 3 de la Liga Profesional y el restante de la Copa Argentina. De todos modos, jugó muchos encuentros de la liga ingresando desde el banco de suplentes. En total fueron 16. No hizo goles, siendo el último que anotó precisamente ante Newell’s en abril de 2022. El tanto se lo convirtió a Macagno en el arco del Palomar, aunque no sirvió para evitar la victoria de Newell’s por 3 a 1.