La insólita prohibición que le impuso Gales a Gareth Bale durante el Mundial

Gareth Bale es la máxima figura con la que cuenta la selección de Gales, país que disputará la segunda Copa del Mundo de su historia ya que la primera fue en Suecia 1958. Más allá de la importancia del jugador, lo que quedó en claro es que no tendrá un trato especial y tiene prohibido realizar una práctica muy particular durante el desarrollo del Mundial de Qatar.

El delantero (33 años) tiene un fanatismo hacia otro deporte y que practica cuando no tiene compromisos futbolísticos. Al igual que otros deportistas, a Bale le gusta jugar al golf. Tanto es así que en varias ocasiones puso en duda su continuidad en el fútbol para dedicarse de lleno a su nuevo deporte preferido.

Pero durante la cita mundialista, el ex Real Madrid y actual de Los Ángeles no podrá tocar sus palos. Es que el DT de la selección, Robert Page, fue contundente con respecto a este tema: "No hay golf. Estamos ahí para hacer un trabajo".

"Teníamos una jornada de golf planeada. Fui al club de Doha, pero oscurece a las cuatro en punto. Lo miramos, pero hay otras funciones que podríamos tener que hacer, por lo que puede que no tengamos la oportunidad de jugar", agregó el entrenador con el fin de sentar posición sobre el tema.

Luego, explicó los motivos de su decisión: "En el pasado puede que si no hay nada planeado podrían haber jugado, pero eso es cuando tienes una semana sin doble partido. Allí no tendremos suficiente tiempo. Cada cuatro días hay un partido. Es imposible", sentenció.

El fixture de Gales en el Grupo B del Mundial de Qata es:

Fecha 1: Lunes 21/11 Gales v. Estados Unidos

Fecha 2: Viernes 25/11 Irán v. Gales

Fecha 3: Martes 29/11 Gales v. Inglaterra