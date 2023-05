Montoya apuntó contra la dirigencia de Central tras la polémica por el fútbol-tenis

"Fui a visitar a Facu Ardusso (el piloto de TC2000). Tenía tarde libre y surgió el fútbol-tenis. Solo cinco puntos y ni me muevo. No se agravó la lesión en ese momento porque yo ya tenía el estudio. La gente se tiene que quedar tranquila. Había gente de Central y nadie me dijo nada", manifestó Montoya.

En ese sentido, agregó: "La situación me hizo reír porque me hicieron llegar cosas de la dirigencia que decía que no estaban de acuerdo con eso. Hablando en general, se preocupan más por tres minutos o cinco pelotas y no se preocuparon cuando jugué 60 minutos contra Platense y no quisieron hacer estudios”.

