Russo sabe que su equipo falló y debe cambiar, pero aún trina por gol polémico

Miguel Russo no anda con vueltas. Sabe que su equipo en Córdoba cometió muchos errores defensivos. Asumió lo que le toca y no debe sorprender que el jueves, en el inicio de la 4ª fecha ante Independiente Rivadavia en San Nicolás (Pablo Dóvalo, el árbitro), cambie el equipo. Pero también fue cierto que la goleada que le propinó Talleres se inició con un gol que debió ser anulado y que puso en primer plano una cuestión que no quedó clara. ¿Por qué el VAR no le advirtió a Darío Herrera de la clara infracción de Matías Catalán cometió sobre Facundo Mallo antes de que Juan Rodríguez impactara de cabeza a la red? Y la otra pregunta: ¿porss qué el juez del VAR tiene más protagonismo que el de la cancha, que cada vez menos va a observar el monitor?