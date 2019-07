"Mi cabeza hoy está en Central"

“Siempre dije que uno tiene que pensar dónde está parado. Yo hoy estoy parado en Central y mi cabeza la tengo acá. Si después llega una oferta se verá porque todavía queda mucho en el libro de pases”. Jeremías Ledesma es el futbolista de Central que mejor desempeño tuvo a lo largo de la Superliga pasada y él más que nadie sabe que su nombre (quizá junto al de Maximiliano Lovera) es el que más suena a la hora de que el club de Arroyito pueda recibir un dinero importante en caso de haber una venta. Pese a ello, el arquero dice no desesperarse y, además, mantenerse alejado de las informaciones que. “No sé nada. De hecho el club que se nombraba (Atlas de México) compró otro arquero. Muchas veces hay preguntas por condiciones, de cómo está el jugador, si tiene o no ganas de ir, pero no quiere decir que haya una oferta formal”.

Ledesma tiene la ventaja de poder analizar todo desde un lugar especial: por detrás del equipo. Y eso, sumado a lo que considera “pocas” situaciones que le generaron se atreve a asegurar que “hay un buen orden y eso se nota”. Al menos es lo que advirtió en los 70 minutos que se disputaron el pasado sábado en el Gigante. “Unión por ejemplo nos pateó una sola vez al arco y casi de casualidad. Eso es algo que suma mucho en la confianza de todos”, señaló el arquero canalla.

Así como reconoció la importancia de la solvencia defensiva habló de lo que ocurre por estos días en materia ofensiva. “Puede ser que no estemos convirtiendo muchos goles, pero la pretemporada es justamente para eso, para pulir todas esas ideas que tiene el técnico y lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlas a cabo para arrancar el torneo de la mejor forma. Creo que se mejoró en muchos aspectos”.

“El balance de la pretemporada es muy bueno más allá de que todavía falta porque hay dos semanas por delante en las que podemos trabajar fuerte y con intensidad. Creo que se notaron muchos cambios. Desde el aspecto físico y táctico nos sentimos muy bien y en el partido con Unión desde atrás al equipo lo vi muy bien”, adujo el futbolista canalla.

Más allá de las consideraciones del caso, la mayor intriga en Arroyito es saber de qué manera llegará el equipo al inicio de la competencia, que será el lunes 29, frente a Atlético Tucumán. “Creo que vamos a llegar de la mejor forma. Ya se vio en los amistosos y todavía restan dos semanas de trabajo, en la que se van a pulir los detalles”.

Y agregó: “Cuando estás en una zona complicada con la sumatoria de puntos tenés que conseguirlos en el inicio, en el medio o en el final. Sí obviamente arrancar ganando te predispone de la mejor manera y te da más confianza y soltura”.

La necesidad de sumar mucho

Conocido el fixture, nada mejor que la palabra de los protagonistas para conocer sus sensaciones. "Es difícil como para todos pero el inicio es duro. Tenemos a Newell's ya en la 6ª, pero también a San Lorenzo, Talleres, Tucumán allá. Va a ser un fixture chivo, pero la realidad es que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para salir de la zona de abajo", dijo Ledesma.

Cartabia, un nombre en estudio

En medio de la búsqueda de más refuerzos, a Central llegó un ofrecimiento. Se trata de Federico Cartabia, delantero que milita en Deportivo La Coruña, de la segunda división del fútbol español. Todavía no hay ni siquiera una negociación en marcha. Eso podría ocurrir si el informe que pasa Diego Cocca es positivo. Es que apenas llegó el nombre, desde la dirigencia hablaron con el DT, quien quedó en analizar la situación y a partir de allí ver qué se hace. En el día de ayer también trascendió que habría un interés de Santos por Leonardo Gil, pero en Central aseguraron no estar al tanto del tema. El plantel volverá hoy al trabajo. Central jugará el miércoles,

en Arroyo Seco, contra Fénix (B Metropolitana) y cerrará el sábado, en el

Gigante frente a Arsenal.