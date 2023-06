Messi habló en chino durante una entrevista televisiva en Beijing

Lionel Messi fue demorado por no tener la visa y debió gestionar una especial

“Faltan muchos años todavía para eso. Mi objetivo es el día a día, seguir rindiendo al máximo y que las cosas se vayan dando como se tengan que dar. Prefiero pensar en corto y no a largo plazo”, explicó Messi en el canal CCTV5.

Luego de eso, le explicó al periodista las razones que le impidieron en otras visitas, y también en esta oportunidad, poder conocer lugares turísticos de Beijing. “La realidad es que, cuando venimos, conocemos muy poco del país porque estamos en el hotel, del hotel al estadio y no nos da mucho tiempo para conocer a todos los lugares que vamos, pasamos un poco por lo mismo. No llegamos a conocer mucho porque pasamos mucho en los hoteles”, dijo.

Embed ¡APRENDIENDO CHINO! Leo Messi participó de una entrevista para un medio de China y el presentador le enseñó a decir su nombre en el idioma local.



TT/Shym2014 pic.twitter.com/lBY3T2WdE2 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

Ante consultas puntuales, Messi descartó la chance de ser entrenador. "Hoy por hoy no pienso en ser entrenador. Mi intención, no creo que lo sea, pero después pueden pasar más cosas después que deje el fútbol. Sé que, hoy por hoy, entrenador no sería, pero todo puede pasar", afirmó.

En cuanto a la plenitud física que lo mantiene muy competitivo, el rosarino contó que las claves son "el cuidarse en las comidas, el buen descanso, es muy importante para cualquier deportista de elite, no solo para el fútbol. El descanso, nosotros jugamos muchos partidos seguidos por año, y creo que alimentarse bien y sobre todo descansar bien es importante a la hora de competir", detalló.

Tras pedirle que elija el partido más importante de su carrera, Messi respondió: "Tuve muchos partidos importantes y de gran trascendencia como finales de Champions o la final del Mundial 2014 en la que no tuvimos la suerte de ganarla. Tuve la suerte durante toda mi carrera, jugar muchísimos partidos importantes, ganar muchas cosas y otras no cumplir el objetivo que teníamos. Es difícil decir un partido, pero creo que pasé por muchos".