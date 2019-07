Parece que hace muchísimo que Maximiliano Lovera está en la primera división de Central. Y en realidad, así es. Si sigue en Arroyito como todo hace presumir, en noviembre ya se cumplirán 4 años de su debut en la primera canalla. Lo llamativo es que en marzo cumplió recién 20 años. Su estreno precoz y la cantidad de entrenadores que tuvo (siete en total) hicieron el resto: que su apellido sea habitual a la hora de la conformación de los equipos. Mucho más desde que llegó Diego Cocca, que fue hasta ahora el único entrenador que lo hizo jugar siempre de titular. Lo consideró 7 veces y las 7 desde el vamos. Por eso, porque se siente más cómodo que nunca, quizás más maduro, es que pese al interés de Napoli de Italia por llevárselo, no dudó ayer en decir: "Me gustaría quedarme a pelearla".

Lovera jugó los dos últimos partidos de la Superliga con Cocca, los dos últimos de la Libertadores, los dos últimos de la Copa Superliga y la Supercopa Argentina de titular. Viene con continuidad, se siente en un gran momento para asentarse definitivamente y por eso "en este momento estoy concentrado acá y me gustaría quedarme a pelearla para salir de los puestos de abajo".

Su convencimiento tiene que ver con que "me sentí cómodo desde la llegada de Cocca porque me dio continuidad y me puso en el puesto donde me siento cómodo. Me da libertad de jugar".

¿Y de qué siente que juega? "Cocca me dio libertad para jugar de enganche, donde puedo aportar más para el equipo". Algunos al verlo podrían calificarlo como el segundo delantero, el que va por afuera o como mediapunta. Lovera se siente enganche. Lo cierto es que el técnico le da libertad para moverse delante de los volantes centrales y para asistir al 9, que casi siempre en esta etapa fue Claudio Riaño, el mismo que lo acompañó en el último amistoso ante Unión. Las otras dos fueron con Zampedir (2) y con Herrera (2).

Cocca además lo puso de titular el día de su debut ante Argentinos Juniors y sólo no lo utilizó en el 1-3 ante Gremio en Porto Alegre. El promedio de Ovación fue de 5,3 puntos, arriba de la media e inclusive fue figura del partido en el 1-1 ante la Católica en el Gigante. Lovera tiene razón cuando dijo ayer en conferencia de prensa que "levanté mucho en los últimos partidos". Sus calificaciones fueron entre 6 y 7 en el mencionado partido.

Claro que el experimentado juvenil tiene claro que Central debe mejorar. Y apunta al sector donde se mueve: "Nos falta ser más intensos en los últimos metros para poder concretar". Eso en lo colectivo. Y en lo individual tiene claro que "me falta mejorar para terminar bien en los últimos metros las jugadas. Apunto a eso". A Lovera ya lo miraron del exterior. La sensación es que puede correr su techo. También lo manifestó así. En el contexto complicado que afrontará Central, una buena noticia es su continuidad y crecimiento.