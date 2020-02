Maxi sobre el penal: "Fue una jugada clara y no la cobró"

La espalda, la trayectoria y la cinta de capitán le permiten a Maxi Rodríguez hablar sin tapujos. Y por eso así lo hizo ayer después del partido, enojado con el árbitro Diego Abal, quien, a su entender, ignoró un penal que hubiese significado la posibilidad de quedarse con otros tres puntos en el Coloso Marcelo Bielsa. Y como se trató de otro partido pobre desde los rendimientos, tal como fue el del lunes ante San Lorenzo, esa jugada del supuesto penal fue el tema redundante. A la voz de Maxi se sumaron las de Mariano Bíttolo, Alan Aguerre y el técnico Frank Kudelka.

Maxi dijo que el encuentro contra Estudiantes fue “muy duro, sabíamos que iba a ser así, muy táctico, trabado, friccionado, pero queríamos los tres puntos y no se pudo. Igual esto sirve para seguir sumando”. Inmediatamente se detuvo en la jugada que en el epílogo del encuentro pudo ser penal que el árbitro no interpretó como tal: “Lástima esas jugadas muy dudosas y las claras como la del penal, que perjudican, ya nos pasó en Independiente, más allá de que lo ganamos”, se quejó. Y describió la acción en la que lo marcó Federico González: “Me pega una patada cuando termino de enganchar, pero… cuando le voy a pegar me queda la pelota encima, engancho y me pega, era una jugada muy clara, determinante, y el árbitro no la cobró”.

El lateral Mariano Bíttolo no fue tan determinante con el juez, más allá de los airosos reclamos del momento: “Sumar es el objetivo, empatar no era lo que queríamos pero sirve. Hay que tener tranquilidad, estamos haciendo una buena campaña. La jugada de Maxi es penal, pero el árbitro también se puede equivocar”.

Una de las figuras del partido, el arquero local Alan Aguerre, comparó el encuentro de anoche con el del lunes pasado ante San Lorenzo, por el bajo nivel de acciones de peligro aunque resaltó que “en este mejoramos la posesión y cuando no se puede ganar no hay que perder. Estudiantes es un rival que se reforzó muy bien y ganar en nuestra cancha era un envión, pero por cómo se dio el partido, el empate estuvo bien”.

En la misma dirección fue el DT, quien valoró haber mejorado la posesión ante un rival que tuvo “más de 48 horas de descanso que nosotros”. ¿Y el penal? “Las decisiones arbitrales hay que respetarlas”.