La Capital | Información General | España

España tuvo la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Fueron 16 días agobiantes, con algunas ciudades que reportaron temperaturas superiores a los 45 grados

24 de agosto 2025 · 20:41hs
España tuvo la ola de calor más intensa desde que tiene registros

La ola de calor que sufrió España entre el 3 y el 18 de agosto fue la más intensa desde que hay registros en el país, con una anomalía de 4,6 grados, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"La ola de calor de agosto de 2025 tuvo dieciséis días de duración. De hecho, los primeros veinte días de agosto de 2025 constituyeron el período 1-20 de agosto más cálido desde, al menos, 1961 en el conjunto de España", indicaron desde el organismo.

>> Leer más: La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

También precisaron que "la persistencia del calor extremo intensifica su adversidad", ya que "se resiente la salud de las personas vulnerables y aumenta el nivel del peligro de incendios".

Solamente el pasado 12 de agosto, en Sevilla se registró una temperatura máxima de 45,2º, mientras que Jerez de la Frontera se llevó el récord nacional, con 45,8º el domingo 17.

Además, el período comprendido entre el 8 y 17 de agosto fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde al menos 1950. De los 20 períodos más cálidos, cinco corresponden a la reciente ola de calor y 15 se vivieron desde 2022.

El informe también destaca el largo período con temperaturas superiores a las normales en junio y principios de julio, mientras que el tramo final de julio fue más frío de lo normal.

La ola de calor del 3 y al 18 de agosto dejó un saldo de 1.149 muertes atribuibles, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El calor extremo también favoreció la propagación de incendios forestales. En lo que va de 2025, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) estimó que se quemaron 382.600 hectáreas. Se trata de la cifra más alta desde que existen registros, superando por más de cuatro veces la media del período 2006-2024.

En solo 24 horas, las llamas arrasaron casi la misma superficie que en todo 2024: 38.000 hectáreas, lo que trasladado a Argentina representaría el doble de superficie de la ciudad de Rosario.

Noticias relacionadas
Incendio forestal en Santa Baia de Montes, España.

Grecia, España y Portugal luchan contra "incendios forestales catastróficos"

el quini 6 quedo vacante y el siempre sale repartio 26 millones a cada ganador

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

el mensaje de central por el hincha que murio cuando iba a ver el clasico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clasico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Lo último

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España tuvo la ola de calor más intensa desde que tiene registros

España tuvo la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Se descartó que la nena de cinco años padeciera abusos sexuales, aunque aún se desconoce el origen de la sepsis
Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico
Información General

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico
Información General

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Ovación
Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Policiales
Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

La Ciudad
Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led
La Ciudad

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario