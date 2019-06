Más de mil jugadores en el Sub 13 y el Sub 17

Comienzan hoy los nacionales de vóley Sub 13 y Sub 17, con la participación de más de mil jugadores y jugadoras de todas las provincias argentinas. La categoría Sub 13 tendrá sede en la capital santafesina: la ceremonia inaugural será, a las 20, en el club Colón (Juan José Paso 3535), pero también se jugarán torneos en Gimnasia y Esgrima (4 de Enero 2011). Y la categoría Sub 17 jugará en Rosario y tendrá su apertura, a las 17, en el club Provincial (27 de Febrero 2672). Tras ambas ceremonias saldrán a la cancha.