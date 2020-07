Marchetta: "El Kily está en el lugar que se merece"

“¿Por qué la vamos a dejar para mañana a la nota? Vamos a hacerla ahora”. Pedro Marchetta no se sorprende ante el llamado de Ovación y cuando se le menciona a Cristian González se envalentona. Es que para el ex DT canalla el Kily es una debilidad. Fue él quien lo hizo explotar en la primera de Central, en medio de un equipo que los hinchas recuerdan de una manera especial por la forma en la que jugaba. Y la historia fue forjando una relación en la que no sólo el respeto sino la devoción es mutua. Porque así como don Pedro adora al Kily, el flamante entrenador auriazul siente lo mismo. “El Kily está en el lugar que se merece”, tiró Marchetta, para quien no será necesario que el Kily lo invite el día de su debut porque “ahí voy a estar”.

“Uff, me causó una felicidad impresionante”. La primera respuesta de Marchetta ameritó un par de segundos para tomar aire. Si no los necesitó, lo disimuló bastante bien. La reflexión sobre qué le había provocado el nombramiento del Kily como técnico de Central fue lo que lo que rápidamente lo hizo entrar en tema y hablar de manera abierta sobre una persona que, se insiste, respeta, admira y desea que le vaya “de maravillas”.

“La última vez que hablé a Rosario lo hice con Carbonari, pero antes de que el Kily definiera el cuerpo técnico, incluso Petaco me habló de que su participación era una posibilidad. El tema me alegró mucho porque a Central vuelve gente del riñón, que es necesaria. Jugate la vida que el Kily es de los jugadores más hinchas que vi en mi vida. Tiene un sentido de pertenencia impresionante, porque le podés achacar muchas cosas, pero nunca reprocharle el sentido de pertenencia y el amor que demuestra por Central”, le dijo Marchetta a este diario.

Habla mucho de sentido de pertenencia. El Kily en su presentación fue una de las frases que más utilizó.

No la vi a la presentación, pero sí me contaron y que creo que eso de lo que habló el Kily es importantísimo. Todo el que se ponga la camiseta de Central tiene que saber lo que se está poniendo y el que no lo sabe lo tiene que aprender. La de Central no es una camiseta cualquiera, es una camiseta pesada, con un pasado brillante. Con todo el apoyo que mete cada domingo, la gente necesita de un equipo de esas características porque en Central se respira fútbol. Si el Kily habló de esa manera es porque la tiene reclara y le va a decir a cada jugador que llegue que Central es su casa, es lo máximo.

Sin temor a equivocarle, el Kily es un técnico que le va a dar muchas satisfacciones a Central

¿Eso lo dice por experiencia propia, porque le sucedió algo similar?

Yo era hincha de Racing y Racing era mi novia, pero llegué a Central y me enamoré. Es de esos amores que te matan y que te hacen vivir toda la vida atado a esa camiseta. Por es te digo que es importante el mensaje del Kily, pero más importante todavía será que los que vengan lo entiendan de esa forma.

¿Lo sorprendió que nombraran al Kily? Porque usted venía pidiendo por Cristian desde hace tiempo.

Mirá, en esta creo que estaba más convencido yo que el propio Kily. En su momento pregunté “¿Por qué no el Kily González?”, si ya tenía una trayectoria impresionante como futbolista, además de ser un hincha fanático. Yo miraba con él, en su palco, los partidos en estos últimos años y es un tipo que se vuelve loco y que sufre muchísimo por Central. Ahora adentro de la cancha, con la responsabilidad de dirigir al equipo, creo que este muchacho no va a dormir, pero bienvenido sea porque el Kily está en el lugar que se merece. Creo que se armó un lindo grupo y que se juntan un montón de cosas, porque lo acompañan sus amigos, está la camiseta en el medio, incluso el Mono Gordillo es el mánager. Es lo que le estaba haciendo falta a este equipo.

Pedro4.JPG Marchetta fue el técnico que más partidos dirigió al Kily en Central.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con Cristian?

Todavía no. Primero porque no lo quiso molestar y también porque estuve un poco ocupado con mis cosas. Pero sobre todo porque entendí que iban a ser días movidos para él, porque ser técnico de Central no es sencillo.

El Kily es un ganador y no tengo dudas que ese será su mayor aporte

Pero tiempo va a tener para charlar.

Quedate tranquilo. Voy a esperar que se acomode bien porque estoy seguro que todas las cosas que haga le van a hacer bien a él, pero también a Central. El Kily es un ganador y no tengo dudas que ese será su mayor aporte.

Está claro la admiración que usted siente por el Kily, pero ¿por qué cree que el Kily lo admira tanto a usted?

Es que el Kily es así. Mirá, cuando llegué a Central, que fue el 17 de enero de 1994, hice un partido informal y vi un pibe que jugaba de lateral volante que hizo cosas increíbles. Lo llamé y le dije “¿con la cancha llena, te animás a hacer las cosas que hiciste hoy?” y me dijo que sí. Desde ese día para mí fue titular. Por supuesto que tenía gente que lo ayudaba porque yo tenía un técnico adentro de la cancha como lo era el Negro Palma, un jugador de la hostia. Por eso hicimos una gran campaña.

¿Era difícil mantenerlo a raya siendo tan joven?

¡No! Era un fenómeno. Tácticamente era un fuera de clase. Era un poco loco, pero un loco lindo. Una vez hizo un gol contra Estudiantes y rompió todos los carteles que estaban detrás del arco y me acuerdo que le dije “no seas tan loco, no festejes así”, pero siempre se rió de esas cosas que le decía. Lo más importante es que llega con una basta experiencia y la va a saber trasladar a sus jugadores.

Como jugador es una cosa y como entrenador otra, pero si hay algo que tuvo el Kily fue una carrera tremenda como futbolista.

Una carrera espectacular. Pero sabés qué es lo mejor que tiene, que es un tipo muy humilde porque nunca se la creyó. Si puede volcarle sólo una parte de esa experiencia al equipo va a ser importante. Generalmente para ser entrenador necesitás haber tenido una etapa de jugador.

¿Después de una larga carrera como técnico, si pudiera sentarse con el Kily y darle un consejo, qué le diría?

No sé qué le diría, por ahí que maneje un poco su temperamento porque es una persona muy visceral, pero no más que eso. Sin temor a equivocarme, el Kily es un técnico que le va a dar muchas satisfacciones a Central. Tiene que estar tranquilo, mirar las cosas de una manera más objetiva, pero creo que no le falta nada. Tiene todo para ser un gran entrenador y sé que para él esto es lo máximo. Ojalá pueda armar un Central que gane, que sea protagonista.

Pedro3.jpg Marchetta depositó muchas expectativas en el Kily González.

Lo importante es que su equipo juegue bien.

Estoy seguro que va a jugar bien. El otro día vi en un diario el equipo con el jugábamos nosotros y el Kily seguramente apostará a que sea igual porque es lo que a la gente de Central le gusta.

Una de las cosas que se propuso el Kily, sin adelantar procesos, es tratar de insertar chicos de las inferiores, algo que usted pudo hacer.

Yo tuve la suerte de armar un equipo bien de las entrañas de la ciudad deportiva y es lo mejor que le puede pasar al club.

¿Central necesita volver a eso?

Sí, totalmente. Central necesita volver a las fuentes porque muchas veces vas a buscar jugadores a otro lado y seguramente los tenés ahí, en la cancha del pozo en Baigorria. En mis dos etapas, los mejores jugadores que tuve los encontré ahí.

Muchas veces vas a buscar jugadores a otro lado y los tenés en la cancha del pozo, en Granadero Baigorria

Cuando vuelva el fútbol imagino que será un invitado especial.

Fui siempre al Gigante pero cuando vuelva a pasar lo voy a hacer más nervioso que nunca porque con el Kily voy a sufrir más que nunca. Pero por supuesto que voy a ir. Y así no me invite, en el día del debut del Kily como técnico de Central voy a estar ahí en la cancha. Siempre me hizo muy bien ir a un lugar en el que me siento querido.

“Más vale conservar la vida que ganar un peso más”

Marchetta reside en Carlos Paz, junto a su esposa, e intenta transitar el aislamiento “de la mejor manera posible”. Eso sí, lo hace convencido de que “más vale conservar la vida que ganar un peso más”. Dijo sentirse una “víctima más” de la pandemia, básicamente por la imposibilidad de abrir un complejo turístico porque el “todos los días hablamos con la gente de la provincia de Córdoba, pero no tenemos mucha ilusión sobre que se pueda abrir en los próximos meses”. Después de haber sorteado un ACV (en 2006) se siente “bien de salud”. Y agregó: “Estamos los dos solos, pero muy tranquilos. Lo que vive el país es una situación difícil pero es para todos por igual, por eso el convencimiento de que “la salud hoy es más que la plata. Para mí eso es lo más importante”.

