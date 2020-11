Maradona: la enfermera y el entorno en foco

Sin embargo, el informe de la empresa Medidom que tiene contratada a la enfermera, explicitaba que a las 9.30 hubo intento de hacerle controles a Maradona y que el paciente se negó. Eso no habría ocurrido, la misma asistente lo habría confirmado a la Fiscalía y ese punto sólo habría sido de la empresa para salvaguardarse.

Otra polémica se desató por un comentario en las redes sociales del abogado de Maradona, Matías Morla, quien dijo que fue criminal que las ambulancias tardaron más de media hora en llegar. En realidad, la primera de las cinco que concurrieron al barrio privado San Andrés sólo se demoró 11 minutos, de acuerdo a los cotejos de los horarios de las llamadas y las videocámaras del barrio privado.

Y acá hubo punto que llamó la atención. De la casa donde residía Diego el primer pedido de auxilio fue a las 12.17 pero un minuto antes alguien se le adelantó: el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque. Solicitó con urgencia la ambulancia, dio todos los datos del lugar pero no el nombre de Maradona. Quizás para que no se filtrara en las noticias rápido.

diego6.jpg El doctor Luque solicitó la ambulancia antes de que lo hicieran los que trataron de reanimar a Maradona.

Y por supuesto, lo que ya criticaban las hijas de Maradona acerca del entorno, se reflotó ayer con mucho énfasis. Uno de los amigos de Diego, Mariano Israelit, quien estuvo en el velorio íntimo de la familia, salió con los tapones de punta. Dijo que se lo trató de aislar de los verdaderos afectos y de sus hijas. Y que cuando iban a visitarlo Dalma y Gianinna, “el marido de una prima de Rocío Oliva, Charly, se encargaba antes de darle cerveza, una tras otra, de manera que cuando llegaran sólo podía balbucear”. Otro tanto refirió el presidente de Gimnasia (ver aparte).

Pero Israelit apuntó que Maradona estaba martirizado por los dolores en ambas rodillas. “Estaba angustiado, dolorido. Encima nos enteramos que la prótesis que le pusieron en una de ellas no era la mejor que podían conseguir y le faltaba todavía operarse de la otra. Eso lo tenía muy mal”.

El titular del Lobo criticó a los cercanos

Por otra parte, el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, cuestionó al entorno de Diego Maradona al considerar que “no lo cuidaron y no tuvieron los huevos para decirle que no”. El dirigente entendió que el astro “no debió haber ido” a la cancha del Bosque el día de su último cumpleaños (viernes 30 de octubre) porque “no estaba en condiciones” de salud. “Las sensaciones son raras. Su muerte me provocó una enorme tristeza, porque Diego era el fútbol, supera todo. Y por otro lado tengo bronca, porque desde el entorno no lo cuidaron. También dijo que en el velatorio Claudia (Villafañe) y sus hijas “me mostraron su agradecimiento por haber pensado en él para Gimnasia y me dijeron que lo vimos reír nuevamente por nosotros. Siento que le hicimos un bien y él a nosotros”.