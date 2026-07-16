Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

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La Capital | Ovación
16 de julio 2026 · 11:08hs
Rosarina. Provincial recibe a Unión de Álvarez, en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A. 

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Marco Ruben, en el último amistoso de Central ante Unión. Tiene chances de arrancar de titular.

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