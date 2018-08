Los candidatos están casi listos pero quedan retoques

¿Hay margen para las sorpresas? Siempre. Mientras no hayan cerrado oficialmente las listas, siempre puede aparecer una. El oficialismo y la oposición trabajan contrarreloj para definir sus candidatos y hay huecos por cubrir. Más precisamente, todo parece indicar que a ambos les falta el vicepresidente 3º y aún hay cosas por discutir. Por ejemplo, en el oficialismo si va o no el actual presidente Raúl Broglia. Todo parece indicar que no porque eso podría alterar la decisión de Ricardo Carloni, pero nadie lo desechó. Mientras, en la oposición ayer pareció bajarse definitivamente Mario Moretti, que podría ir solo o en alianza con otra agrupación como una tercera opción y tampoco participará Carolina Cristinziano. Hasta mañana a las 13 hay tiempo.

Fue otro día de febriles reuniones en ambas partes. En el oficialismo, un tuit del miércoles de Martín Lucero, líder de Marcca y candidato a vice 2º del Foro, puso en duda su participación: "Cuando la convicción es la importancia del triunfo del proyecto colectivo, no debe haber pesar sino orgullo en dar un paso al costado para que un compañero o compañera dé un paso al frente", publicó. Pero seguiría firme en el cargo, detrás del vice 1º Ricardo Carloni y del candidato a presidente Rodolfo Di Pollina. De secretario iría Guillemo Hanono y de tesorero Adrián Raguza. Pero falta el vice 3º.

Ayer se mencionó a Francisco Broglia, hijo del actual presidente, como ocupante del cargo pero no está definido. Como tampoco que Raúl Broglia no vaya en la lista, requisito que puso Carloni para continuar. Es que se pretendería que siga en la mesa directiva de la AFA y para eso necesitaría ser candidato y de un cargo titular. Así que esa definición debe hacerse hoy. En ese sentido, ni Di Pollina ni Carloni acompañarían al equipo a Córdoba para terminar de sellar la lista.

En la oposición, todo indica que Moretti se bajó y que podría ir con Evolución Auriazul (Federico Larrazábal de referente) como una tercera opción. Tampoco Cristinziano, de Raza Canalla, aceptó finalmente la candidatura a vice 3º, por lo que también resta definir ese puesto. Hernán Marty va a la cabeza, e irían Diego Lavezzi y Daniel Dutra de vice 1º y 2º, el actual protesorero Juan Cruz Rodríguez de secretario y Sergio González de tesorero.