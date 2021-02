Lema: "Debemos creer en nosotros para recuperar el nivel que Newell's supo mostrar"

"Sentía que quería volver, acá me siento bien, recibo el cariño de la gente y eso me ayuda a dar el máximo y crecer día a día", dijo de arranque contando sus sensaciones por estar de vuelta en la que considera su casa.

"Fue poco tiempo el que estuve afuera y siempre se mantuvo el vínculo con el club. En Arabia nunca me sentí cómodo, quería salir y pudimos lograrlo. Me habría gustado estar para el inicio del torneo, pero se complicó", agregó sobre su experiencia en el país asiático.

>> Leer más: Juicio a Kudelka: aciertos y errores del DT de Newell's

De cara al choque sabatino, Lema comentó que "hoy debemos concentrarnos en el trabajo, hay un muy buen plantel y debemos creer en nosotros para recuperar el nivel que Newell's supo mostrar. Los resultados no están acompañando y sabemos que en el fútbol de Argentina eso complica el trabajo en la semana. Al grupo lo veo con ganas de recuperarse y al cuerpo técnico igual, viendo qué corregir. Necesitamos un buen nivel y resultado este sábado, será clave para levantar".

¿Kudelka se inclinará por Lema ante Talleres?

Lema no quiso aventurar qué decidirá el entrenador Frank Kudelka sobre darle la oportunidad de estar desde el vamos ante Talleres: "Me estoy entregando al máximo para estar a disposición del cuerpo técnico. Ellos evaluarán y sabrán cuando esté en condiciones, pero yo siempre voy a estar cuando me necesiten".

El experimentado defensor -uno de los goleadores leprosos en el torneo 2019/20- se refirió también a qué tipo de aporte puede realizar dentro del campo de juego: "Por ahí el equipo puede perder alguna estabilidad, pero no creo que un jugador pueda solucionar todo. Vengo a colaborar desde donde me toque", explicó.

Por último, destacó la competencia interna y el apoyo del público leproso: "La gente brinda un respaldo muy fuerte. Fue muy importante, estoy muy contento de estar acá hoy y esperamos conseguir cosas buenas a lo largo del año".