Ledesma: "Estaba seguro de que iba a cruzar el penal"

La idea de si Central jugó bien o mal contra Talleres es para una charla o un análisis mucho más fino. De lo que quedaron dudas es que a la hora de la definición por penales hubo un accionar por demás de efectivo. Del lado de los pateadores como del lado de Jeremías Ledesma. En ese rol que le cabe a un arquero en definiciones de este tipo detener un penal vale tanto, o más, que una conversión. Y el pergaminense lo hizo. "Estaba seguro de que lo iba a cruzar", tiró el 1 canalla tras la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina en relación a lo que fue el remate que en definitiva inclinó la balanza en favor del equipo de Arroyito.

En medio de un discurso que sonó sincero, el guardameta además advirtió que a algunos jugadores de Talleres tenía visto, pero que al juvenil Mauro Ortiz "no", por eso habló de que tuvo "algo de suerte". "Estábamos muy confiados de los chicos a los que les tocaba patear y yo sólo tenía que hacer mi parte. Por suerte salió todo bien", graficó el arquero auriazul, ya con la satisfacción de la clasificación totalmente internalizada.

El primer golpe de vista en cancha fue que más allá de la atajada, Jeremías había volado contra el palo derecho con mucha decisión, más allá de también muy buen gesto técnico de soltar la mano derecha para contener el remate. "La verdad que no lo dudé. Aparte el Patón a todos les dijo que vayan decididos a patear y a mí que me juegue siempre por un palo", sintetizó quien fue, por esa acción en particular, uno de los principales hacedores de la clasificación canalla. Y agregó: "A muchos jugadores uno los estudia. Al jugador que se lo atajé no lo había visto, sí a Arias o Herrera, pero en ese penal estaba seguro que lo iba a cruzar y tuve suerte".

Justamente el fútbol tiene esas cosas, cuando un pequeño movimiento puede resultar determinante. Es que Ledesma prácticamente no tuvo trabajo durante los 90 minutos. Quizá el mayor sofocón que pasó fue en el inicio del complemento cuando Junior Arias picó a espaldas de Caruzzo y él tuvo que salir rápidamente a achicarle el ángulo de disparo tras el pase entre líneas de Gonzalo Maroni. Antes y después de eso, apenas un par de intervenciones que no revistieron demasiado peligro.

Y las causas de lo sucedido es un terreno en el que Jeremías también abordó en su análisis. Manteniéndose en la línea discursiva de sus compañeros el arquero volvió a hacer referencia al "orden" que intenta mantener el equipo de principio a fin, que en definitiva es por lo que le llegan poco durante los partidos.

"Eso pasa porque hay un orden. Ya lo dije varias veces esto de que nos llegan poco y cuando lo hacen no son situaciones del todo claras. Estamos contentos porque es algo que se está trabajando y que podemos llevar a la práctica", abundó el arquero oriundo de Pergamino.

El reciente jueves en cancha de Lanús pasó otra vez eso de que el rival no inquietó demasiado a Central. "La verdad que no fueron situaciones claras. Por ahí un remate cruzado y en el mano a mano con Arias no fue un remate claro al arco porque llegamos juntos con Caruzzo. Fue un partido duro para los dos, con aproximaciones pero sin situaciones claras", analizó.

Lo que no deja margen para la duda es que cuanto menos le lleguen al equipo la confianza se irá potenciando, de allí la sensación de que "para nosotros el orden es fundamental". Incluso haciendo algunos nombres propios lo que destacó fue el espíritu colectivo.

"Hoy tenemos a Caruzzo, un jugador que viene de ganar Copa Libertadores, con mucha experiencia, y eso es clave. Con Ortigoza en el medio y cualquiera de los delanteros que jueguen, tenemos una columna vertebral importante", puntualizó Ledesma, que siente que la continuidad es lo que lo está llevando a afianzarse en el puesto.

"Siempre digo que la experiencia te va dando otra seguridad. No es que haya cambiado algo en lo personal, sino que la suma de los partidos me da experiencia y seguridad", relató a modo de conclusión.