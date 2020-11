>> Leer más: Un partido de máxima intensidad

El puntaje en cero de Newell’s previo al cruce con Lanús era frustrante. Entonces Frank Kudelka metió mano en la formación, el rendimiento mejoró y el equipo ganó. Los tres puntos conquistados en el conurbano bonaerense le devolvieron la fe para disputar con una mejor predisposición la clasificación. Encima Lanús venció a Boca el viernes pasado y evitó que el xeneize se le fuera más lejos a la lepra, si bien ahora el granate se encuentra un punto por encima de los dirigidos por Kudelka.

Con ese panorama, Newell’s no puede darse el lujo de regalar puntos hoy en el Coloso, considerando que esta etapa del torneo es muy corta. “Nosotros tenemos que ganarle a Talleres, si no estamos en lista de espera y lejos de la clasificación. En esta fase, este partido es una final. Si ganamos dependemos de nosotros, de lo contrario dependeremos de circunstancias que no podemos manejar porque son de otros equipos”, manifestó Kudelka sin rodeos.

No será determinante un mal resultado frente a Talleres en el Parque, incluyendo el empate como un marcador adverso. Pero es indudable que se reducirá considerablemente la chance de Newell’s. Es que debería ganar sí o sí sus próximos partidos, ante Boca en la Bombonera y Lanús en el Coloso, y que se diera un cruce de resultados favorables. Parece demasiado.

Es por esa razón que una victoria ante Talleres es clave. Así le daría alcance a Boca en las posiciones, le sacaría dos puntos a Lanús y quedaría apenas a uno por debajo del conjunto cordobés. No es imposible. Cuenta con futbolistas de jerarquía, otros con ganas de demostrar que son más que promesas y un nuevo esquema que hizo al equipo más competitivo consiguiendo un mayor despliegue.

Talleres llega en alza y está bien armado pero Newell’s no piensa dejar que pase esta oportunidad. Tiene una base sobre la cual confiar en una victoria.

Para no esperar de nadie

Un triunfo de Newell’s contra Talleres aumentaría su chance de clasificar a la zona campeonato y que su destino quede supeditado a lo que haga en las últimas dos fechas y no a lo que ocurra con los demás. Si obtiene hoy los tres puntos, alcanzaría a Boca y dejaría atrás a Lanús, justamente sus dos próximos y últimos rivales, en la Bombonera y en el Coloso, respectivamente.

Y un triunfo frente a esos dos le aseguraría la clasificación como uno de los dos mejores de la zona. Hasta habría chance con un empate y un triunfo, aunque ya no quedaría librado solo a su suerte.

Pero si empata o pierde con Talleres, estaría obligado a ganar los otros dos partidos y a prestarle atención a otros resultados. La diferencia de gol también merece ser considerada porque se tiene en cuenta si es necesario desempatar una posición. Hoy la lepra es el que peor está (5 goles a favor y 7 en contra).