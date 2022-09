La selección alemana ratifica su preocupación por la violación de derechos humanos en Qatar

El ex goleador alemán agregó que "los muchos ruidos y también las críticas que vienen de antemano por la situación de los derechos humanos en Qatar no deben llevarnos a no tener ganas de jugar el torneo".

Bierhoff habló en el congreso de la DFB realizado en Frankfurt y cuyo eje fue "Deporte y derechos humanos: medidas antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022".

El año pasado los futbolistas alemanes habían pedido que se respetaran los derechos humanos en Qatar con acciones a realizarse antes de los partidos de clasificación para el Mundial.

El ex futbolista Philipp Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014, adelantó que no asistirá a Qatar 2022 por considerar que en ese país "no se respetan los derechos humanos". Lahm, actual director de la Eurocopa 2024 que se disputará en su país, consideró que los DDHH "deberían tener un papel importante en la adjudicación de los torneos. Si un país que lo hace mal en este ámbito obtiene el premio, entonces hay que pensar en qué criterios se ha basado la decisión", subrayó el ex defensor a la revista Kicker.

En la Copa del Mundo, que comenzará el 20 de noviembre, Alemania integra el Grupo E junto con Japón, España y Costa Rica.