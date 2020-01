La satisfacción de Cocca: "Este equipo no baja los brazos"

"Este equipo no baja los brazos", la satisfacción de diego Cocca.

Las palabras de Diego Cocca reflejaban la intensidad de la noche. "Este equipo no baja los brazos", aseguró muy feliz con el hilo de voz que le quedaba en la conferencia de prensa, tras la victoria importante pero sufrida ante huracán en el Gigante.

"Lo más importante y lo que más me llevó es que el equipo no dejó de creer, que no empezó a tirar pelotazos a cualquier lado a pesar de que teníamos dos nueve de área", afirmó.

El técnico canalla optó por poner en valor la actitud de su conjunto: "Este equipo no baja los brazos, compensa la falta de juego o de fineza, con ganas, con compromiso, con hambre. Este es un premio para el equipo".

Con respecto al gol de la victoria que hizo Rinaudo, reflexionó: "Fito se animó a patear y es producto del trabajo y lo que viene haciendo muchas veces por semanas. La verdad estoy muy contento y orgulloso, seguiremos buscando el fútbol y ritmo que seguramente le falta a todos los equipos, pero este equipo tiene un plus"

"Ojeda jugó muy bien, está creciendo; Pereyra metió una pelota parada, un centro de gol impresionante; Marinelli entró muy bien; Almada también y tiene 5 partidos en Primera. Hay crecimiento de todos lados", señaló eufórico el entrenador.