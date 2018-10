La pasión y la perfección de Bielsa convertidas en hotel

"Es mucho más que una donación económica, es un compromiso absoluto. Newell's va a inaugurar el hotel el 3 de noviembre. No tengo dudas de que ese día en el mundo se inaugurarán cientos de miles de obras, privadas, públicas, de arquitectura, ingeniería, civiles, militares, las que a uno se le ocurran, pero cuántas de esas obras las donará un hijo directo de la casa. Esta seguramente debe ser la única. No sólo ese día sino en el resto de los 364 días del año. Eso es lo que distingue a Marcelo Bielsa". La frase del ingeniero José Luis Conde, que desde la dirigencia monitoreó cada paso de la megaobra con la familia Bielsa, resume a la perfección el enorme valor simbólico de la donación y muestra de gratitud eterna que tuvo el Loco hacia el club que ama.

Así, el próximo 3 de noviembre, en el marco de los festejos por los 115 años de vida del club, los rojinegros se vestirán de gala y se inaugurará el edificio de servicios deportivos Jorge Bernardo Griffa. Una verdadera joya arquitectónica con todas las comodidades y el confort que requiere un plantel de fútbol de alta competencia, a la altura de las instituciones más prestigiosas de Europa. Ovación ayer pudo recorrer cada piso del edificio enclavado en el predio de Bella Vista y el calificativo que se ajusta a cada centímetro es, sin exagerar: excelencia.

Claro que desde afuera el edificio impacta porque se trata de una mole de hormigón, con amplios ventanales y varios niveles para que los futbolistas puedan tener la absoluta comodidad a la hora de estar concentrados y descansar. Pero recorrer cada piso del hotel es ingresar a un verdadero alojamiento de lujo, con todo a estrenar, desde los muebles hasta los artefactos del hogar. Todo luce impecable. Pero este confort tiene el plus de que fue ideado y proyectado para ser utilizado por un plantel de fútbol profesional y por ello cada centímetro de la estructura responde a las necesidades de los jugadores y el cuerpo técnico. No es un sitio para turistas, sino para futbolistas de élite que deben compartir espacios, mirar videos, escuchar charlas técnicas y también, por supuesto, tener momentos de recreación. Newell's ahora cuenta con mucho más que un hotel, dispone de un edificio "futbolístico".

Ovación recorrió en exclusiva la flamante edificación y ya en el mismo ingreso del hotel hay dos detalles simbólicos que merecen destacarse. Dos cuestiones ligadas a la historia leprosa. En la planta baja hay siete artefactos de iluminación colocados en el techo del acceso que representan los siete títulos que tiene Newell's hasta el momento y que pueden ir aumentando a medida que el club consiga dar más vueltas olímpicas en el transcurrir de la historia. Y además en la pared de ingreso hay 22 perforaciones en la pared de hormigón, número que en la jerga quinielera es "el loco", en un detalle que recordará por siempre al responsable intelectual y económico de que Newell's tenga un hotel imponente en su campo de entrenamiento de Bella Vista.

En la recorrida por la obra que está a punto de inaugurarse, el ingeniero José Luis Conde explicó con claridad el significado del gesto del Loco y los detalles edilicios del flamante hotel leproso. "Esto es una donación de Marcelo Bielsa, que subió dos escalones respecto de lo que podría hacer cualquiera que realiza una donación. Porque uno puede tener recursos y decirle al presidente de turno que le hace una donación determinada, como es un hotel para la institución, y creo que con 1.500 metros cuadrados sale un buen edificio de servicios deportivos. Entonces aporta el dinero para que se haga y listo. Sería de por sí ya una situación muy ventajosa para la institución. Pero el Loco hasta podría haber subido sólo un escalón más y contratar a un muy buen estudio de arquitectura y con los recursos económicos entregarle al presidente de turno el proyecto y el dinero. Pero fue por más y hasta comprometió a su propia familia en este emprendimiento desde el primer día hasta el último. Esta cualidad evidentemente destaca el espíritu de Marcelo, que lo eleva sobre por lo que puede ser una donación normal".

En cuanto a la obra, Conde explicó que "en cada nivel del hotel está lo mejor que se puede conseguir en el mercado en cada rubro. Y hay cosas pequeñas que se escapan al común de la gente. El edificio está lleno de fierros de acero de carbono, pero no hay nada pintado. Todo lo que es de acero de carbono está galvanizado. Y una manera fácil de describir la situación es que Marcelo pensó esto para hacerlo hasta libre de mantenimiento. Porque Bielsa no sólo donó lo que se ve, sino lo que a futuro Newell's se va a ahorrar. Porque se puede decir que donó la pintura, el solvente, la mano de obra, los rodillos y los pinceles de todo lo que Newell's no va a tener que pintar a futuro porque está galvanizado. Incluso cuando surgió cualquier inconveniente menor en la edificación, ellos se encargaron de relevarlo".

Conde, apasionado en el relato durante la caminata a medida que se sucedían habitaciones y espacios comunes, expresó: "Yo digo que esta donación y lo que significa Marcelo Bielsa tiene una parte buena y una mala. La parte buena es que Bielsa es de Newell's y la mala es que hay un solo Bielsa, con perdón de los hermanos porque lo digo a modo de metáfora. Porque Newell's o cualquier club que tuviera diez Bielsa compite a nivel internacional con los mejores clubes del mundo. El trabajo de él es digno de elogio. Surgió en esta institución, se proyectó al mundo y el mundo lo eligió en un determinado momento como el mejor entrenador del mundo".

En cuanto al costo que demandó la construcción, Conde aclaró: "No sabemos en Newell's lo que fue la donación económica total del proyecto, pero cualquiera sabe que si hay 2.500 metros cuadrados y el precio del metro cuadrado es mil dólares de costo, esto valió aproximadamente 2,5 millones de dólares".

"No quisimos traer ningún mobiliario de Ricardone. Porque nos regalaron un Mercedes Benz y no le podemos poner espejitos de autos viejos. Todo lo que pusimos está nuevo. A nivel personal tuve contacto diario con los arquitectos del estudio designado por Marcelo, que es su propia familia, para no hacer nada que esté en desacuerdo con la idea original de ellos", aclaró.

Por último, explicó que bautizarlo como Jorge Bernardo Griffa fue por "decisión absoluta de Marcelo Bielsa y claro que Jorge aceptó gustoso este homenaje". Es lógico que Marcelo Bielsa está invitado junto a su familia para la inauguración del hotel. Aunque se sabe que el Loco está trabajando en el Leeds United de Inglaterra y habrá que ver si su agenda le permite estar en Bella Vista. Pero su presencia en la noche de la inauguración será un mero detalle, porque los hinchas rojinegros ya lo tienen guardado para siempre en el corazón y ahora también cuando los jugadores leprosos concentren, su legado futbolístico estará merodeando en cada habitación del nuevo edificio.

Gran fiesta de apertura

El próximo 3 de noviembre, en la celebración del 115º aniversario de Newell's, tendrá lugar la fiesta de inauguración del edificio Jorge B. Griffa, la gran obra de infraestructura emplazada en el complejo polideportivo Bella Vista. La totalidad de la construcción edilicia del hotel fue una donación de Marcelo Bielsa y el diseño corrió por parte del estudio conducido por la arquitecta María Eugenia Bielsa, hermana del director técnico, en colaboración con el arquitecto Pedro Soria, sobrino del Loco, la arquitecta Alejandra García y un amplio equipo de colaboradores profesionales. El sábado 3 de noviembre, a las 20, se realizará una fiesta exclusiva de inauguración en la sala principal del hotel. Por tratarse de un espacio reducido, la celebración será para una capacidad limitada de personas (120 aproximadamente). Esta contará con música y shows en vivo, ágape, tragos, DJ, vinos, champagne, cocktails y sorpresas para los asistentes. Las tarjetas para asistir al evento ya se encuentran en venta, con un valor que será de $24.000 hasta el sábado 20 de octubre ($12.000 acompañante) y de $30.000 a partir del domingo 21 de dicho mes ($15.000 acompañante), si es que todavía hay lugares disponibles. Para adquirirlas, contactar por mail a edificiogriffa@newellsoldboys.com.ar. Lo recaudado con dichas entradas se destinará a la finalización de la obra del vestuario de reserva del complejo Bella Vista.