Los antecedentes de Newell's son auspiciosos. No se achicó contra ninguno de los grandes que enfrentó en la era Bidoglio. Superó en el juego a Boca (1-1) en el Coloso y no fue menos que San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1-1). Si bien no ganó, estuvo a la altura de esos compromisos. Esta noche se medirá con otro equipo con historia y el más difícil de los tres. Tamaño desafío planea afrontarlo con la actitud con la que se viene presentando en el torneo y que lo mantiene invicto.

Si Newell's salió bien parado contra dos de los denominados grandes es porque se plantó con autoridad, propuso y buscó. Nada de quedar a merced de lo que dispone el rival y tratar de sacar alguna contra. Es cierto que contra San Lorenzo se paró desde el inicio unos metros más atrás que lo acostumbrado. Pero eso no implicó que haya sido cauteloso. Adoptó un poco más de recaudos. Es posible que algo parecido suceda contra River, un conjunto con una vocación ofensiva de enorme peligro.

La reciente victoria de Newell's ante San Martín de San Juan fue aliviadora y un estímulo para sus jugadores, que necesitaban los tres puntos. Nada mejor para incrementar la confianza en lo que vienen haciendo, en la idea de juego y enmendar errores, como los baches en su juego, fallas en la definición o equivocaciones defensivas que no los termina pagando por la enorme figura de Alan Aguerre.

Hasta acá le alcanzó con lo que hizo para enderezar el rendimiento en la Superliga, en el juego y en los resultados. Los siete partidos invicto no son casualidad. La impresión es que todo lo bueno que viene realizando deberá exponerlo en el Monumental y mejorarlo, frente a lo que propondrá el conjunto de Gallardo, cuyo objetivo es meterse entre los cuatro primeros que clasificarán a la Copa Libertadores.