"La ansiedad nos jugó en contra"

La lectura que hizo el entrenador leproso y el capitán fue la misma. A Newell's le faltó tranquilidad para hacer pesar sus intenciones de protagonismo ante un rival que evidentemente vino a cortar el juego, apostar a la contra y sumar. Frank Kudelka advirtió además que hubo demasiado ansiedad que se transmitió desde las tribunas. "Nos jugó en contra", aseguró.

"Fue un partido con mayor predominio nuestro en la posesión pero con muy pocas situaciones de peligro. Fue trabado. Banfield trabó el juego permanentemente, cortó mucho con faltas y sabíamos que lo iban a hacer", describió el entrenador. "Pero tampoco tuvimos la lucidez que solíamos tener. Las pretensiones y el esfuerzo lo tuvimos, las ganas, fuimos verticales pero el equipo estuvo mucho tiempo muy ansioso. Corrió mucho y pensó poco. Había un aura de ganar en el estadio desde el primer minuto a cualquier precio y eso no es así, menos contra estos rivales".

Kudelka amplió el concepto: "Vi una ansiedad generalizada que no es conducente. No hay que olvidarse de nuestros objetivos. Si tuvimos tranquilidad durante tantos partidos no hay que perderla, más porque no siempre se puede ganar más allá del esfuerzo".

Maximiliano Rodríguez coincidió en todo con las palabras del técnico de Newell's. "Sabíamos que iba a ser complicado. Nos faltó tranquilidad para encontrar los espacios", dijo Maxi Rodríguez, quien después puso el freno y aseveró: "No hay que volverse locos y seguir sumando. El punto a la larga nos puede servir".

"Cuando no se puede ganar tampoco hay que perder porque ellos hasta tuvieron varias situaciones claras", se sinceró la Fiera.

Y la Fiera también se refirió a la camiseta rosa que concientizó sobre la lucha contra el cáncer de mama: "La campaña me pareció bárbara. Una gran iniciativa de Umbro y del club, que me puso muy contento".