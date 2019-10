Kudelka propone más juego con la presencia de Moreno

FFrank Kudelka habló de la posibilidad de que haya variantes en la formación. Teniendo en cuenta lo que ensayó durante la semana, el cambio sería la inclusión de Aníbal Moreno. Jugaría de titular en el puesto que dejó vacante por un desgarro Jerónimo Cacciabue, y que ocupó frente a Banfield Lucas Villarruel, sin el rendimiento esperado. La probable presencia del catamarqueño de 20 años en Paraná es una definición de lo que busca el entrenador: más juego en la mitad de cancha.

Moreno tiene menos dinámica y quite que Cacciabue, pero más dominio de pelota, traslado y pegada. Es posible que hoy participe su segundo partido de titular desde que pisó la primera. El anterior fue seis meses atrás, en la derrota contra Gimnasia en La Plata (1-0).

Kudelka lo hizo jugar unos pocos minutos a Moreno, frente a Aldosivi (2-0) y Banfield (0-0), ambos en el Coloso. Pero parece que considera que le llegó el momento de estar desde el inicio.

El entrenador prefirió que vaya al banco la fecha pasada. Si bien no lo mencionó específicamente, había dicho que a los juveniles considera que es importante llevarlos de a poco. Para ese enfrentamiento optó por Villarruel, cuyas características defensivas no contribuyeron a la generación de juego. Un hecho elocuente fue que Newell’s creo pocas opciones de gol. Quizás allí radique uno de los motivos de que hoy aparezca entre los once

"Si la chance llega, quiero estar lo mejor preparado posible", le dijo a Ovación en agosto pasado el futbolista, integrante del seleccionado Sub 23 en los recientes Juegos Panamericanos de Lima. En esa entrevista, señaló que le daba lo mismo jugar "de doble cinco o de interno", aunque inmediatamente sostuvo: "Estoy más suelto de doble cinco, con más libertad. Es la posición en la que más cómodo me siento". Para esta ocasión se presume que jugará de mediocampista interior sobre la derecha.

Es factible que Patronato salte la línea media con envíos largos y Newell’s tenga menos trabajo de obstrucción en la mitad de la cancha. Si esto ocurre, alcanzará con Julián Fernández para barrer por delante de los zagueros, y así contar con otro volante que ayude más en la posesión, como Moreno.

La inclusión del juvenil es uno de esos riesgos que todo DT tiene que asumir en algún momento si ambiciona más, que en el caso de Newell’s es el esquivo triunfo en condición de visitante.