Kudelka: "No habrá demasiados cambios"

"Evaluaremos mañana (por hoy) al equipo por una cuestión de tiempo, porque jugamos el pasado lunes (el 2-1 a San Lorenzo). No habrá demasiados cambios en el once inicial, veremos cómo llegan los futbolistas con respecto a ese partido porque fue con mucha intensidad y se notó en la semana", sostuvo Frank Darío Kudelka en la conferencia de prensa de ayer cuando después de referirse a la incorporación de Pablo Pérez (ver página 3) se metió de lleno en lo que se viene: el partido de mañana a las 19.40 como local ante Estudiantes. Y de las palabras del entrenador se desprende que habrá al menos una variante (dijo "no habrá demasiados cambios") que se anuncia "cantada": el ingreso de Sebastián Palacios. El tema es ¿por quién?

Todas las especulaciones conducen a Lucas Albertengo, que fue el que salió ante San Lorenzo para darle lugar al tucumano. Aunque cuando ingresó se ubicó de extremo derecho y Leal se cerró al medio. Claro que el partido estaba igualado en cero y Newell's necesitaba ganarlo, lo que consiguió 7' después con el zapatazo de Aníbal Moreno.

Pero si bien por acumulación de antecedentes "no positivos", Albertengo es el candidato porque no convierte desde la 10ª fecha en Paraná, ante Patronato. Leal es la otra opción pero cuenta con la ventaja de sus goles a Atlético Tucumán y River, como también un mejor nivel previo al receso.

La luz de ventaja para Albertengo es su altura, porque Estudiantes tiene jugadores de buena talla y en las pelotas paradas puede prevalecer.

Asimismo, también Frank Kudelka adelantó que "el resultado no tiene que tapar lo que hay que corregir".

"En este momento debemos tener predisposición a mejorar algunas cuestiones. Una de ellas es que necesitamos tener mayor posesión del balón durante más tiempo (una tarea en la que debe influir más Mauro Formica, porque ante los azulgranas no apareció como él puede hacerlo). Tuvimos buena presión alta y pusimos al rival en campo propio (sobretodo en el segundo tiempo) pero debemos mejorar", agregó el técnico.

Y en cuanto a Estudiantes, lo calificó como "un equipo que tiene una amplitud de campo bien visible, adhiere a tener posesión del balón y tiene transiciones rápidas. Nosotros debemos jugar mejor que ellos para que estas características no las puedan llevar a cabo". Debido a esto, espera un partido "muy parecido al de San Lorenzo, por eso insisto en que nuestro equipo debe tener más tiempo la pelota para no desgastarse físicamente".