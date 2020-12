Kudelka: "En mi cabeza está el plantel que queremos para el 2021"

Las palabras de Kudelka perfilaron el porvenir y también sus requerimientos, como quien establece condiciones. "Este torneo que estamos transitando acentúa lo que yo pensaba sobre las necesidades, a pesar que lleguemos a las finales o no, hay que tener una estrategia clara entre todos para la conformación del próximo plantel", dijo.

Es por ello que el conductor rojinegro profundizó sobre las carencias futbolísticas que tiene su plantel. "No quiero poner como una excusa y hay que asumirlo, pero se nos fueron tres delanteros, quedamos con muchos chicos y hubo muchas lesiones que atentan con la posibilidad de elegir y competir".

Ya en el análisis del presente, Kudelka aseveró que "pasamos de momentos buenos a otros donde no tenemos la potestad de juego, a pesar que el último partido lo ganamos. Estamos en la segunda parte del campeonato buscando certezas, no ser tan cambiantes. Estamos muy apresurados e impacientes, y no tenemos el control de juego, que es nuestra virtud, no tenemos un equipo de intensidad que pueda jugar a presionar, recuperar y atacar rápido", reflexionó.

"Fue una semana buena tratando de corregir errores, los chicos trabajan muy bien, y en ese camino seguimos", señaló el entrenador, quien confirmó que este sábado en Mendoza, ante Godoy Cruz, Fabricio Fontanini ingresará por el expulsado Guanini.