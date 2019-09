Kudelka: "Boca es el rival más poderoso y jerarquizado"

“Boca es un rival de envergadura, el más poderoso y jerarquizado del fútbol argentino”, precisó el entrenador leproso Frank Kudelka en su análisis en la previa del partido de mañana, a las 20, en La Bombonera, en el que Newell’s intentará demostrar que su juego ascendente con el que consiguió la totalidad de los puntos como local y su buena presentación en el clásico puede tener correlato. “Será una buena posibilidad de corroborar nuestro progreso como equipo”, se esperanzó.

El DT fue contundente en su valoración hacia el plantel xeneize y para no dejar dudas consideró que “Boca no tiene suplentes, tiene tres equipos con jugadores de jerarquía”. Esto se debe a que se espera que no recibirá a los rojinegros con todos los titulares porque el técnico Gustavo Alfaro reservará para el superclásico del martes por la Copa Libertadores (ver página 4).

“Este desafío de jugar con ellos nos da una oportunidad de refrendar el progreso de nuestro equipo (en juego y resultados, más allá de la única derrota en cancha de Vélez), por la envergadura del rival, que es el puntero del campeonato, el rival más poderoso del fútbol argentino”, dijo Frank Darío. Y añadió: “Ineludiblemente jugar contra un adversario de tanto fuste implica una serie de consideraciones emocionales que en otro partido no aparecen. Esta es una nueva oportunidad y hacia allá vamos con mucha expectativa, con mucho convencimiento y sabiendo que ningún encuentro es fácil en el fútbol argentino”.

Asimismo, consideró que “este tipo de cotejos moviliza otras fibras en los futbolistas. Implica una serie de consideraciones que a lo mejor en otros juegos no aparecen en el ser humano. Este sin dudas es igual a como ocurrió hace 15 días cuando jugamos nuestro clásico”.

Y en cuanto a la formación, no la confirmó, pero todo conduce a que repetirá por tercer partido al hilo a los mismos once, los que arrancaron el clásico en Arroyito y el que viene de vencer a Aldosivi por 2 a 0: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.