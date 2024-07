Jorgelina Cardoso sobre el futuro de Di María: "Por mis hijas te juro que no se habló nada"

Pese a los últimos intentos de Lionel Scaloni, Di María está absolutamente convencido de una de las decisiones más importantes de su vida. “No puedo hablar. La verdad es que me hace muy mal. No imagino la selección sin Angel, sinceramente y no porque sea Angel. Pero bueno, como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo al principio le decía: «No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes». Y me dijo: «No, me quiero ir así, bien». No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar”, señaló.