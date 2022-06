Javier Sanguinetti: "Los chicos de Newell's son muy confiables"

A Javier Sanguinetti se lo escuchó muy distendido luego del triunfo por 2 a 1 ante Banfield. Sus primeras palabras fueron elogios para los juveniles del club: “Los chicos están creciendo día a día, y son confiables para jugar este tipo de partidos. Ante un rival muy dinámico y una cancha que no es fácil para nadie. Tuvieron valentía para jugar. Cuando tuvieron que combatir lo hicieron y creo que los pibes son los grandes responsables de este triunfo”, dijo el DT de Newell’s.

A la hora de analizar el partido, dijo: “Hicimos un buen encuentro en todos los aspectos. Tendemos a mejorar más y ser más efectivos. En líneas generales me voy muy conforme porque fuimos muy inteligentes para presionar cuando Banfield intentaba salir, cuando tuvimos que hacerlo en el bloque medio y en el sector defensivo también. Ramiro (Macagno) casi no tuvo intervenciones y eso habla del partido”. Y agregó: “Durante todo el semestre pasado el orden defensivo fue nuestro pilar. Teníamos que encontrar más volumen de juego. Lo pudimos hacer más que nada en el primer tiempo y estoy muy satisfecho. En la segunda mitad nos retrasamos diez metros para tener la posibilidad de jugar de contra, ya que las pérdidas del rival iban a ser bastantes como ocurrió. No estuvimos finos en esas situaciones cuando teníamos ventaja al recuperar la pelota. De haberlo hecho el marcador hubiese sido más abultado”.