Insaurralde volvió una noche

No te escapés. Eso parece querer decirle Albertengo a Insaurralde, que sale como loco a celebrar. Gustavo De Los Rios

Esteban Andrada se regodeaba con terminar de nuevo con la valla en cero, como en los 1.128 minutos anteriores. Si ni Maxi Rodríguez pudo vencerlo en ese mano a mano en el adicional del primer tiempo, cuando suspiró al ver que la Fiera le pegó mal de emboquillada, el arquero de Boca tenía para pensar que volvía a zafar. Lucas Albertengo estaba más para aguantar que para atacarlo verticalmente. Rodrigo Salinas no había podido encontrar un hueco. Denis Rodríguez ya no pateaba como en esa que dio rebote en la primera mitad y encima era reemplazado por un jugador que no había tenido ni el más mínimo roce en esta Superliga. Pero así es el fútbol de impredecible y el delantero, que recién en la 8ª fecha tenía su primera vez en cancha después de quedarse 11 partidos afuera, le rompería el arco y el invicto. Por eso para Cristian Manuel Insaurralde fue el día más importante desde que retornó al fútbol argentino y a Newell's. Al fin esa apuesta que tanta expectativa había sembrado empezaba a pagar dividendos en lo que todo el equipo de Kudelka espera sea el inicio de un ciclo de frutos gordos.

Insaurralde llegó a fines de enero después de muchas negociaciones. No pudo ponerse a disposición de Héctor Bidoglio en el 1-1 con Boca pero en la siguiente cita ante Unión fue al banco y en la primera de cambio lo puso por Alfio Oviedo. Su debut fue auspicioso en Santa Fe, en ese 0 a 0, pero a partir de ahí su rendimiento decayó como por un tobogán, al punto que antes de que concluya la temporada dejó el equipo y nunca más tendría posibilidades. El arribo de Frank Kudelka directamente lo marginó y quedó como tercera opción, al punto de que fue al banco el sábado en la Bombonera porque Luis Leal debió viajar en la semana a Portugal por el nacimiento de su hijo y llegó recién el viernes.

Pero así son las cosas. Newell's intentó de varias maneras, Kudelka ya había hecho dos cambios y el último, a 12 minutos del final, fue el del retorno de este delantero externo nacido en Resistencia y nacionalizado paraguayo de 28 años, por el que el club del Parque adquirió la tercera parte del pase a O'Higgins de Chile en 600.000 dólares y le firmó contrato por tres años y medio, hasta junio de 2022. Y lo dicho, saludó a Denis Rodríguez cuando pisó la cancha y se ubicó enseguida en la posición de Maxi, que se retrasó un poco.

Desde ahí miró como Villarruel la tomaba apenas pasada la mitad de la cancha por izquierda y cedía atrás a Gentiletti. El zurdo zaguero habilitó a Lema que trepó por derecha y al pasar el meridiano abrió para Gabrielli. El lateral de nuevo dio otro pase importante, a Albertengo, quien pivoteó con la marca de Fabra en la puerta del área y cedió para Julián Fernández. Y el volante defensivo que se animó a trepar mandó un gran centro con rosca que superó la línea de Salinas e Izquierdoz, que no alcanzó a despegar Buffarini y que cayó en la testa del ex América de México, quien la impactó con todo para ingresarla por el centro del arco. Apenas un minuto y segundos después de su ingreso.

Con Andrada resignado, lo que siguió fue una carrera local del 17 leproso hacia el banco, con abrazo de prólogo con Denis Rodríguez, pero con destino final hacia el conductor que volvió a darle la chance. Fue una imagen poco común. Todo Newell's hizo una montonera, con el goleador y el técnico en el medio. Fue un gran desahogo sin dudas para Insaurralde, que llegó con el cartel de poder darle un salto de calidad al equipo y no había podido demostrarlo en sus 7 partidos anteriores, apenas 3 de ellos completos sobre 19 en que estuvo a disposición.

El 24 de marzo, un día emblemático si los hay para el país, Insaurralde disputó sus últimos 45 minutos en la misma cancha de Unión donde debutó con la rojinegra, pero ante un rival infinitamente inferior como Villa Mitre de Bahía Blanca. Fue eliminación por Copa Argentina, renuncia y luego restitución de Bidoglio y el fin de sus posibilidades. Desde allí pasaron 11 partidos sin que fuera tenido en cuenta: 2 de la anterior Superliga, 2 de la Copa Superliga y los 7 de este torneo, hasta que el sábado volvió con todo. Y sentó las bases anímicas para no sólo volver a ser tenido en cuenta sino ser una opción que potencie otro salto de calidad para Newell's.