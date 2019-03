Guiñazú no jugará más

La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Pablo Guiñazú ya no volverá a jugar oficialmente para Talleres y su último partido fue el que disputó el martes frente a Palestino, en Chile, por la revancha de la fase 3 de la Libertadores. Así, a los 40 años el ex rojinegro deja definitivamente la actividad.

Así lo aclaró en la conferencia de prensa donde confirmó su retiro de la actividad: ya no jugará en estos cinco partidos que restan de la Superliga.

"Me retiro ahora porque siento que es mi momento. Yo lo entenderé, los que están cerca mío lo van a entender. Yo lo tenía un poquito hablado, para no ser mentiroso, con el profe. Cuando planeamos algo normal lo cumplimos. Es mi momento, hasta acá llegué y al sentirme tan lleno, no tengo que jugar un partido más. Yo simplemente vine a agradecer", dijo.

Y luego agregó: "Sentí que era el momento, es algo que tiene una fuerza superior a mí. Yo mismo voy a respetar mi momento. Fue algo que vino de arriba y me dijo que yo llegué hasta acá".

El Cholo llegó a la primera de Newell's Old Boys en 1996 y estuvo hasta el 2000, para volver a vestir la camiseta del equipo del Parque en 2003. Además jugó en Perugia de Italia, Independiente, Saturn de Rusia, Libertad de Paraguay, Internacional y Vasco da Gama de Brasil.

Guiñazú destacó el apoyo del club y de sus compañeros a lo largo de los casi 4 años en barrio Jardín.

"Mis compañeros me han dado tres años de fútbol y se los he dicho. No me hubiese imaginado decir basta en un club tan hermoso, donde hay tanta gente buena y linda".

Sin embargo hizo hincapié en que es la decisión correcta: "Me retiro ahora porque siento que es mi momento. Los que están cerca mío lo entenderán. Lo tenía hablado con el profe (Fassi). Es el momento de empezar a ser padre, esposo, hijo y devolver cosas a los que realmente me han bancado".

