Goycoechea rompió en llanto: "Lo veía a Diego en el cajón y no lo podría creer"

“Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, se sinceró.

"La última vez que había estado en Casa de Gobierno fue en el 90, en el balcón festejando con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. O sea que 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado en el balcón. Es muy fuerte"

Ayer cuando se enteró de la muerte de su amigo el exarquero admitió que “es muy difícil expresar con palabras porque son muchos años de muchas cosas vividas, no solo de compañero de selección sino post retiro y la familia”.

“Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así todas las cosas que uno puede sentir de la relación con Diego, con idas y vueltas, con todo lo que significaba porque era así, amado y odiado, era su vida pero despertaba todas estas cosas”, reflexionó.