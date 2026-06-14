El tenis rosarino de festejo: Luciano Ambrogi, campeón en Tucumán y Nadia Podoroska en Italia

El tenista de 22 años ganó la final en dos sets y obtuvo el primer Challenger de su carrera. La Rusita se consagró en el W35 de San Gregorio

El rosarino Luciano Ambrogi no lo puede creer. Ganó la final del Challenger de Tucumán de tenis en dos sets.

El tenis rosarino tuvo un domingo de celebración. Dos de sus representantes fueron campeones. Luciano Ambrogi conquistó su primer Challenger, en Tucumán. A su vez, Nadia Podoroska logró el título en el WT35 de San Gregorio (Italia).

Ambrogi (408º del ranking mundial) derrotó en la final al colombiano Jhon Rodríguez (693º) por 6/2 y 6/3 en el Challenger de Tucumán, que se jugó en el Tucumán Lawn Tennis Club, sobre polvo de ladrillo.

El tenista rosarino venía de eliminar en las semifinales al primer preclasificado, Guido Justo (254º), de Adrogué, por 6/4 y 7/5 y 6/2.

Ganar en casa y festejarlo con los tuyos es hermoso A los 22 años, Luciano Ambrogi ganó su primer título Challenger en el AAT Challenger IEB+ edición Tucumán ¡Felicitaciones, Lucho! pic.twitter.com/Qa3cclUlco

La conquista de Ambrogi tiene un enorme valor por la categoría de un Challenger, torneo correspondiente al circuito de la ATP.

image - 2026-06-14T183510.042 Luciano Ambrogi posa con el trofeo del Challenger de Tucumán, jugado sobre polvo de ladrillo AAT

Ambrogi había conseguido dos títulos en el circuito profesional. Pero fueron en torneos M15, los de menor categoría en el profesionalismo por la cantidad de puntos que entrega para el ranking mundial y de premios (reparte 15 mil dólares). Menos importante que un Challenger.

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Estas conquistas en M15 fueron ambas en Turquía. En la temporada 2023, con una diferencia de una semana entre uno y otro, logró las dos ediciones del M15 de Antalya.

Nadia Podoroska, segundo título desde el retorno

Para Nadia Podoroska (779ª) también fue un día feliz. Se coronó en el W35 de San Gregorio (Italia), torneo correspondiente a la ITF. En la definición por el título, superó a la peruana Luciana Pérez Alarcón (377ª) por 2/6, 6/4 y 7/6 (5).

La fortaleza de Podoroska se puso de manifiesto una vez más durante la final, levantando dos match points.

image - 2026-06-14T185026.705 Nadia Podoroska, eufórica por la victoria en la final del torneo italiano.

Este título es el segundo desde que la rosarina volvió al circuito profesional luego de permanecer 15 meses inactiva por diferentes lesiones, Su retorno al tenis se produjo en marzo pasado.

La anterior consagración fue en el W15 de Madrid.