La Capital | tenis

El tenis rosarino de festejo: Luciano Ambrogi, campeón en Tucumán y Nadia Podoroska en Italia

El tenista de 22 años ganó la final en dos sets y obtuvo el primer Challenger de su carrera. La Rusita se consagró en el W35 de San Gregorio

14 de junio 2026 · 19:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
El rosarino Luciano Ambrogi no lo puede creer. Ganó la final del Challenger de Tucumán de tenis en dos sets.

AAT

El rosarino Luciano Ambrogi no lo puede creer. Ganó la final del Challenger de Tucumán de tenis en dos sets.

El tenis rosarino tuvo un domingo de celebración. Dos de sus representantes fueron campeones. Luciano Ambrogi conquistó su primer Challenger, en Tucumán. A su vez, Nadia Podoroska logró el título en el WT35 de San Gregorio (Italia).

Ambrogi (408º del ranking mundial) derrotó en la final al colombiano Jhon Rodríguez (693º) por 6/2 y 6/3 en el Challenger de Tucumán, que se jugó en el Tucumán Lawn Tennis Club, sobre polvo de ladrillo.

El tenista rosarino venía de eliminar en las semifinales al primer preclasificado, Guido Justo (254º), de Adrogué, por 6/4 y 7/5 y 6/2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2066236430922158251&partner=&hide_thread=false

La conquista de Ambrogi tiene un enorme valor por la categoría de un Challenger, torneo correspondiente al circuito de la ATP.

image - 2026-06-14T183510.042
Luciano Ambrogi posa con el trofeo del Challenger de Tucumán, jugado sobre polvo de ladrillo

Luciano Ambrogi posa con el trofeo del Challenger de Tucumán, jugado sobre polvo de ladrillo

Ambrogi había conseguido dos títulos en el circuito profesional. Pero fueron en torneos M15, los de menor categoría en el profesionalismo por la cantidad de puntos que entrega para el ranking mundial y de premios (reparte 15 mil dólares). Menos importante que un Challenger.

>> Leer más: Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Estas conquistas en M15 fueron ambas en Turquía. En la temporada 2023, con una diferencia de una semana entre uno y otro, logró las dos ediciones del M15 de Antalya.

Nadia Podoroska, segundo título desde el retorno

Para Nadia Podoroska (779ª) también fue un día feliz. Se coronó en el W35 de San Gregorio (Italia), torneo correspondiente a la ITF. En la definición por el título, superó a la peruana Luciana Pérez Alarcón (377ª) por 2/6, 6/4 y 7/6 (5).

La fortaleza de Podoroska se puso de manifiesto una vez más durante la final, levantando dos match points.

image - 2026-06-14T185026.705
Nadia Podoroska, eufórica por la victoria en la final del torneo italiano.

Nadia Podoroska, eufórica por la victoria en la final del torneo italiano.

Este título es el segundo desde que la rosarina volvió al circuito profesional luego de permanecer 15 meses inactiva por diferentes lesiones, Su retorno al tenis se produjo en marzo pasado.

La anterior consagración fue en el W15 de Madrid.

Noticias relacionadas
El futuro estuvo en el club Provincial. Los chicos disfrutaron de una jornada lúdica en la que dieron sus primeros pasos en el tenis.

Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Ver comentarios

Las más leídas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Lo último

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Información General

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Ovación
Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas
La Ciudad

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada