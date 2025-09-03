Cuándo se reincorpora Juan Espínola a Newell's, tras la convocatoria a la selección paraguaya

El arquero entrena con su selección para la última doble fecha de las eliminatorias. La Lepra lo espera para el partido del viernes 12 contra Atlético Tucumán

Juan Espínola fue convocado por la selección paraguaya para los partidos contra Ecuador en Asunción y Perú en Lima.

Juan Espínola fue el único futbolista de Newell’s convocado a un seleccionado para las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El arquero fue citado por el representativo paraguayo y permanecerá lejos, durante casi dos semanas, del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, donde sus compañeros de la Lepra entrenarán para la reanudación del torneo Clausura.

En el caso del conjunto rojinegro será el viernes 12 de septiembre, contra Atlético Tucumán, en el Coloso Marcelo Bielsa.

La citación de Espínola tiene un costado positivo y otro negativo para Newell’s. Por empezar, siempre es bueno que uno de sus futbolista tenga presencia internacional en su selección, más allá de que la probabilidad del arquero de jugar es mínima. Porque el titular en el conjunto que conduce Gustavo Alfaro es Roberto Fernández, además de que fueron llamados otros dos arqueros, Orlando Gill, de San Lorenzo, y Carlos Coronel.

Espínola fue el habitual suplente de Fernández en las actuales eliminatorias, pero no estuvo en el banco en las dos últimas fechas, contra Uruguay (2-0) y Brasil (0-1), si bien también fue citado. Su único partido fue en un amistoso contra Perú (0-1), en Lima, en 2022.

Lo que es un inconveniente para el club del Parque es el retorno de Espínola. Recién contará con el arquero el día previo al partido frente a Atlético Tucumán. Es que luego de participar el martes 11 de septiembre en la última fecha de las eliminatorias, estará en condiciones de reincorporarse el jueves 11, un día antes del compromiso por la 8ª fecha.

Cuanto mucho participará de la última práctica del rojinegro. Y si no, directamente concentrará con el plantel de Cristian Fabbiani, a la espera del encuentro del viernes.

Con su selección desde el 31 de agosto

Espínola se encuentra en Paraguay desde el 31 de agosto y entrena con la selección guaraní para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas. Por el momento, el representativo albirrojo ocupa la 5ª posición y clasifica directamente al Mundial. Necesita un punto para obtener la plaza.

Arquero10 Juan Espínola llegó un jueves y dos días después debutó en Newell's ante Aldosivi.

En la peor situación, deberá jugar el repechaje. Mañana, a las 20.30, se medirá con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el martes 9 se septiembre, también a las 20.30, visitará a Perú en el estadio Nacional de Lima.

Un viaje con escalas hasta Rosario

La última presentación es la que condiciona la vuelta de Espínola a Newell’s. No tanto que se dispute el partido de noche, sino la distancia. Es que una vez que concluya el encuentro, la delegación volará hacia Asunción, una escala que también tendrá que hacer el arquero, antes de emprender el viaje definitivo hasta Rosario.

El vuelo entre la capital peruana y la paraguaya es de alrededor de 3 horas 40 minutos. Por lo tanto, el seleccionado paraguayo arribará a Asunción en las primeras horas del miércoles 10.

Durante ese mismo miércoles, Espínola abordará un nuevo vuelo, desde Asunción hasta Buenos Aires, para luego continuar por ruta el camino hasta Rosario.

Lo más cansador de esta convocatoria no será la exigencia adentro de la cancha, porque como se manifestó es dudoso que vaya a atajar, sino el trajín que implicara el traslado de un lugar a otro tan encima del encuentro de Newell’s en el Coloso.

De todos modos, si no surge ningún imprevisto en su retorno a Rosario, podrá estar a disposición de Fabbiani para atajar. Mucho más complicado fue lo vivido por Carlos González en julio pasado y terminó jugando. Se fue un viernes rumbo a Paraguay por el fallecimiento de su padre y retornó el mismo domingo en el que fue titular contra Banfield en el Coloso.

Fabbiani también tiene para el arco a Williams Barlasina, quien atajó en las dos primeras fechas cuando Keylor Navas se negó a hacerlo porque quería irse del club. Además estuvo contra Defensa y Justicia, en la penúltima salida del rojinegro del Parque, cuando el técnico puso un equipo suplente.

La restante alternativa es Faustino Piotti. El juvenil fue varias veces al banco, pero aún no debutó.

Lo concreto es que nadie imagina que Espínola vaya a faltar ante Atlético Tucumán, más allá de tanto viaje.