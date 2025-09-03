La Capital | Juan Espínola

Cuándo se reincorpora Juan Espínola a Newell's, tras la convocatoria a la selección paraguaya

El arquero entrena con su selección para la última doble fecha de las eliminatorias. La Lepra lo espera para el partido del viernes 12 contra Atlético Tucumán

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

3 de septiembre 2025 · 06:10hs
Juan Espínola fue convocado por la selección paraguaya para los partidos contra Ecuador en Asunción y Perú en Lima.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Juan Espínola fue convocado por la selección paraguaya para los partidos contra Ecuador en Asunción y Perú en Lima.

Juan Espínola fue el único futbolista de Newell’s convocado a un seleccionado para las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El arquero fue citado por el representativo paraguayo y permanecerá lejos, durante casi dos semanas, del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, donde sus compañeros de la Lepra entrenarán para la reanudación del torneo Clausura.

En el caso del conjunto rojinegro será el viernes 12 de septiembre, contra Atlético Tucumán, en el Coloso Marcelo Bielsa.

La citación de Espínola tiene un costado positivo y otro negativo para Newell’s. Por empezar, siempre es bueno que uno de sus futbolista tenga presencia internacional en su selección, más allá de que la probabilidad del arquero de jugar es mínima. Porque el titular en el conjunto que conduce Gustavo Alfaro es Roberto Fernández, además de que fueron llamados otros dos arqueros, Orlando Gill, de San Lorenzo, y Carlos Coronel.

En el banco de la selección de Paraguay

Espínola fue el habitual suplente de Fernández en las actuales eliminatorias, pero no estuvo en el banco en las dos últimas fechas, contra Uruguay (2-0) y Brasil (0-1), si bien también fue citado. Su único partido fue en un amistoso contra Perú (0-1), en Lima, en 2022.

Lo que es un inconveniente para el club del Parque es el retorno de Espínola. Recién contará con el arquero el día previo al partido frente a Atlético Tucumán. Es que luego de participar el martes 11 de septiembre en la última fecha de las eliminatorias, estará en condiciones de reincorporarse el jueves 11, un día antes del compromiso por la 8ª fecha.

>> Leer más: Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cuanto mucho participará de la última práctica del rojinegro. Y si no, directamente concentrará con el plantel de Cristian Fabbiani, a la espera del encuentro del viernes.

Con su selección desde el 31 de agosto

Espínola se encuentra en Paraguay desde el 31 de agosto y entrena con la selección guaraní para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas. Por el momento, el representativo albirrojo ocupa la 5ª posición y clasifica directamente al Mundial. Necesita un punto para obtener la plaza.

Arquero10
Juan Esp&iacute;nola lleg&oacute; un jueves y dos d&iacute;as despu&eacute;s debut&oacute; en Newell's ante Aldosivi.&nbsp;

Juan Espínola llegó un jueves y dos días después debutó en Newell's ante Aldosivi.

En la peor situación, deberá jugar el repechaje. Mañana, a las 20.30, se medirá con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el martes 9 se septiembre, también a las 20.30, visitará a Perú en el estadio Nacional de Lima.

Un viaje con escalas hasta Rosario

La última presentación es la que condiciona la vuelta de Espínola a Newell’s. No tanto que se dispute el partido de noche, sino la distancia. Es que una vez que concluya el encuentro, la delegación volará hacia Asunción, una escala que también tendrá que hacer el arquero, antes de emprender el viaje definitivo hasta Rosario.

El vuelo entre la capital peruana y la paraguaya es de alrededor de 3 horas 40 minutos. Por lo tanto, el seleccionado paraguayo arribará a Asunción en las primeras horas del miércoles 10.

>> Leer más: Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Durante ese mismo miércoles, Espínola abordará un nuevo vuelo, desde Asunción hasta Buenos Aires, para luego continuar por ruta el camino hasta Rosario.

Lo más cansador de esta convocatoria no será la exigencia adentro de la cancha, porque como se manifestó es dudoso que vaya a atajar, sino el trajín que implicara el traslado de un lugar a otro tan encima del encuentro de Newell’s en el Coloso.

De todos modos, si no surge ningún imprevisto en su retorno a Rosario, podrá estar a disposición de Fabbiani para atajar. Mucho más complicado fue lo vivido por Carlos González en julio pasado y terminó jugando. Se fue un viernes rumbo a Paraguay por el fallecimiento de su padre y retornó el mismo domingo en el que fue titular contra Banfield en el Coloso.

Fabbiani también tiene para el arco a Williams Barlasina, quien atajó en las dos primeras fechas cuando Keylor Navas se negó a hacerlo porque quería irse del club. Además estuvo contra Defensa y Justicia, en la penúltima salida del rojinegro del Parque, cuando el técnico puso un equipo suplente.

La restante alternativa es Faustino Piotti. El juvenil fue varias veces al banco, pero aún no debutó.

Lo concreto es que nadie imagina que Espínola vaya a faltar ante Atlético Tucumán, más allá de tanto viaje.

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Lo último

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Ovación
Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años
Ovación

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Policiales
EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno

Asiain: La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"