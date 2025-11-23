Agrupadas en el Fangio: un campeón y tres categorías al rojo vivo que definen en San Nicolás

Andrés Cief se coronó en el TA 1600 de las Agrupadas en el Fangio rosarino. La Clase 2 , el TC 4000 del Sur y la Monomarca Fiat se definen en San Nicolás.

Domingo Magliaro en punta en el Fangio, con Andrés Cief atrás. Las Agrupadas cumplieron la penúltima fecha.

Las Categorías Agrupadas Federadas pasaron por el Juan Manuel Fangio este fin de semana y dejaron un campeón: el piloto de Las Petacas Andrés Cief en el Turismo Agrupado 1600. Las otras tres divisionales definirán la corona el 14 de diciembre en San Nicolás .

En el TA 1600, la victoria fue para Domingo Magliaro, pero el escolta Andrés Cief, de Las Petacas, consiguió el título. Leonel Giovacchini completó el podio.

En la Monomarca Fiat, Nicolás Fernández ganó un duelo clave en Rosario ante su escolta del campeonato Matías Scoponi, que finalizó a menos de dos décimas. Más lejos, fue tercero el de Pueblo Esther Alan Traid. Así marchan en el campeonato.

Lautaro Cipollone se quedó con la victoria en la Clase 2, escoltado por Guiliano Rivosecchi, que de esta manera se encamina al título, mientras que Joaquin Badino. completó el podio. El escolta del torneo José Manuel Frúa, terminó cuarto.

Y en el TC 4000 del Sur, la victoria fue de Agustín Arinci, escoltado por Juan Cruz Federici Di Palma y Juan Manual Lunardelli, ambos segundo y tercero en el campeonato. El líder Santiago Tripodi fue cuarto.