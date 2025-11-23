La Capital | Ovación | Agrupadas

Agrupadas en el Fangio: un campeón y tres categorías al rojo vivo que definen en San Nicolás

Andrés Cief se coronó en el TA 1600 de las Agrupadas en el Fangio rosarino. La Clase 2 , el TC 4000 del Sur y la Monomarca Fiat se definen en San Nicolás.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de noviembre 2025 · 21:45hs
Domingo Magliaro en punta en el Fangio

Domingo Magliaro en punta en el Fangio, con Andrés Cief atrás. Las Agrupadas cumplieron la penúltima fecha.

Las Categorías Agrupadas Federadas pasaron por el Juan Manuel Fangio este fin de semana y dejaron un campeón: el piloto de Las Petacas Andrés Cief en el Turismo Agrupado 1600. Las otras tres divisionales definirán la corona el 14 de diciembre en San Nicolás.

En el TA 1600, la victoria fue para Domingo Magliaro, pero el escolta Andrés Cief, de Las Petacas, consiguió el título. Leonel Giovacchini completó el podio.

Tres categorías Agrupadas al rojo vivo

En la Monomarca Fiat, Nicolás Fernández ganó un duelo clave en Rosario ante su escolta del campeonato Matías Scoponi, que finalizó a menos de dos décimas. Más lejos, fue tercero el de Pueblo Esther Alan Traid. Así marchan en el campeonato.

Lautaro Cipollone se quedó con la victoria en la Clase 2, escoltado por Guiliano Rivosecchi, que de esta manera se encamina al título, mientras que Joaquin Badino. completó el podio. El escolta del torneo José Manuel Frúa, terminó cuarto.

Y en el TC 4000 del Sur, la victoria fue de Agustín Arinci, escoltado por Juan Cruz Federici Di Palma y Juan Manual Lunardelli, ambos segundo y tercero en el campeonato. El líder Santiago Tripodi fue cuarto.

Miguel Merentiel celebra con la tribuna. Boca superó a Talleres y ahora va por Argentinos juniors.

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Ángel Di María no pudo avanzar con Central para ir por el título del Clausura. Estudiantes le ganó bien.

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Ariel Holan no pudo conseguir que Central avance en la fase final.

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

di maria tras la caida de central: que dijo del pasillo de espaldas de estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

