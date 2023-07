Gabriel Heinze y la visita a la Bombonera: "Va a ser un partido lindo para jugarlo"

Está bien. Jugar en un campo así, con un equipo grande creo que moviliza, y eso es muy lindo. El equipo ya está con ganas de volver a competir.

Recién decías que será un partido lindo, ¿lo definís así por las características que tienen Newell’s y Boca?

Por todo. Es muy lindo el escenario, es un equipo grande. Es muy lindo mostrarle lo que nosotros hacemos a ese rival, sabiendo a quien vamos a enfrentar. Eso es lo que le propongo a estos chicos. Después el resultado se verá y se analizará. Tengo ganas de competir y de que nosotros sigamos en esa misma línea por que vamos. Es verdad que va a ser difícil.

¿Cómo están Ferreira, Iván Gómez y Sordo?, ¿los podrás tener contra Boca?

Los que nombraste esta semana entrenaron normal. Cristián (Ferreira) no se ha perdido nada. Tenía un golpe en el tobillo y ahora está mucho mejor. Ramiro (Sordo) tiene que tener continuidad en los entrenamientos. Sabemos que te queda un poquito de miedo también al choque, pero ya entrenó normal, ya chocó. A los tres los tengo disponibles para el partido.

Se vienen partidos importantes y tenés la baja de Bruno Pittón (se fracturó el brazo y fue operado).

Lo de Bruno no tiene explicación. Es la primera vez que me pasa siendo entrenador de tener estas lesiones que no son normales. Nos vienen pasando. Esperamos que no nos pasen más estas cosas. Este año viene siendo duro con los traumatismos.

Con la lesión de Pittón, ¿pensás que hay que reforzarse en ese puesto?

Los tengo a Luciano y a Vangioni. A mi entender no hay que reforzarse.

Teniendo en cuenta que se vienen varios partidos, Boca, Talleres y los octavos de final de la Sudamericana, ¿te preocupa teniendo en cuenta las bajas que tuvo Newell’s?

Ni me lo pongo a pensar porque tengo que jugar. Cuando hay algo que no te lleva a nada, no pienso. Lo que sí tratamos es de trabajar para que podamos sacar cada partido. No es algo que me preocupa o me deja de preocupar. Pienso en lo que podemos hacer nosotros.

¿Qué opinas de Corinthians, el rival en la Sudamericana?

No tengo ni idea. Ni ví los partidos que jugaron. A mí lo que me toca toca hacer ahora es trabajar más horas, porque tenés que ver más formaciones, más sistemas. Si veías 6 ahora tenés que mirar 8 o 10 paritdos y más informes. En vez de tenerme que ir a casa a las 7 hay que irse a las 9 de la noche.

¿Tenés los puestos para reforzarse?

Lo de los refuerzos ya se los dije una vez. Están en claro los puestos. No está fácil y más cuando tenés que ir a buscar habiendo muchas alternativas, está el tema económico, que quieran venir, el hecho ded que todavía no se terminó el campeonato. No es fácil, pero se está trabajando para traer con jugadores que nos ayuden. Y si no se consiguen vamos a tirar con lo que tenemos.

En la última conferencia dijiste que si por algún motivo le estabas haciendo daño al club podía dar un paso al costado, ¿a qué te referías con eso?

Lo que dije en ese momento lo sentía y no tengo más nada para decir. Lo único que después queda es el actuar. Y el actuar es que si lo tengo que hacer lo haré y si no, no. Igual después de los partidos…

¿Fue calentura?

No, fue sentido lo que dije. Caliente también estaba (risas).