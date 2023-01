Gabriel Heinze: "Espero que Newell's sea un equipo que contagie, que luche, que de todo"

"Ya empecé a sentir un poquito de dolor de panza", expresó sus sensaciones Gabriel Heinze, a dos días del debut de Newell's en la Liga Profesional, frente a Platense en Vicente López. El estado de ánimo igualmente no le impidió al entrenador mostrarse distendido y dispuesto al diálogo en la conferencia de prensa que brindó en el mediodía de este viernes en Bella Vista. "Espero que seamos un equipo que contagie, que luche, que de todo", subrayó Heinze sobre lo que pretende del conjunto rojinegro en la primera presentación oficial.

"Hoy me preocupa todo, porque todavía no empezamos a competir. Espero que seamos un equipo que contagie, que luche, que de todo, que en muchos pasajes del partido se vea todo el trabajo que hicimos. Después del partido se sacarán las conclusiones. El hincha verá jugadores que defienden esta camiseta, que se van a equivocar, muchísimo, pero que saben que hay que seguir por este camino",

Consultado sobre cómo observa al equipo para la primera fecha, aseguró: "Llegamos bien, pero siempre uno quiere un poco más. El equipo trabajó mucho y muy bien. Estamos en perfectas condiciones".

Obviamente, tal cual es su costumbre, no confirmó los once para jugar frente al calamar. "Todavía queda el entrenamiento de mañana. No soy de decirle a los jugadores en los días previos quién juega. Se los digo el mismo día. O un día antes, a veces", comentó.

Heinze se refirió al último lesionado que sufrió el plantel, Marcos Portillo, con un desgarro en el aductor medio derecho. "Fue una molestia que sintió en el último partido amistoso (contra Godoy Cruz). Parecía que no era nada. Siguió con esa molestia y los estudios confirmaron la lesión. Es algo que uno nunca espera, pero sí hay muchos factores (que pueden ocasionar una lesión), como adaptarse a nuevas exigencias. Hacemos todo lo posible para tener a todos, aunque esto que pasó es normal. Tenemos la preocupación para que pasen lo menos posible", dijo.

Ante la ausencia de Portillo, que apuntaba para ser titular, Heinze no precisó sobre el reemplazante aunque se explayó sobre Lisandro Montenegro, el juvenil de 19 años que "mas refleja esas características" de su compañero lesionado, aparte de las similitudes futbolísticas que también tiene el incorporado Iván Gómez. "Montenegro es un chico de inferiores que está creciendo y lo tenemos con nosotros hace varias semanas", contó el DT.

El entrenador descartó que vaya a contar con el paraguayo Jorge Recalde para el domingo. "No está en consideración para este partido porque lleva 15 días con nosotros. Estuve parado por las vacaciones un mes y medio Queremos llevarlo de a poco", precisó.

>> Leer más: Gabriel Heinze vuelve a Newell's, su primer y único amor

Acerca de la inminente incorporación del lateral colombiano Jherson Mosquera, prefirió no calificarlo con una gran apuesta. "Es un chico joven que es la primera vez que sale de su país, se tiene que adaptar. Confiamos en él por todo el análisis que hicimos desde hace varios meses, que había empezado Horacio (García, el fallecido coordinador del fútbol profesional). Es uno más y tendremos que ayudarlo para que siga creciendo", consideró.

"El mercado de pases no es fácil. Estamos viendo opciones", dijo sobre la búsqueda de refuerzos, ante la posibilidad de inscribir nuevos jugadores hasta el jueves 2 de febrero inclusive. Confió que hubo interés en "Ayrton Costa y Esteban Rolón, como en otros". Y ratificó que están "buscando opciones en esas posiciones", la de lateral izquierdo y volante central.