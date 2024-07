Gabriel Carabajal: "Sé que vengo a un club donde la pasión se vive al extremo"

Y agregó: “Los chicos del plantel me recibieron de una manera excelente y al cuerpo técnico tuve la suerte de ya conocerlo de mi paso por Godoy Cruz. Estaba con muchas ganas de volver al país y estar de nuevo en este fútbol que es tan lindo. Ahora estamos todos pensando en el día viernes que comience de nuevo la Liga”.

El enganche precisó que su primer contacto con el club fue “hace dos meses, mientras estaba de vacaciones con mi familia. Me llamó Ariel (Michaloutsos), tuvimos una linda conversación y después la llegada se dilató un poco por la salida del técnico anterior. Y hace menos de un mes me llamó Sebastián (Méndez), a quien yo ya conocía y desde ahí todo fue muy fácil. Me dijo que quería contar conmigo y hoy estoy acá, a disposición. Mi decisión fue muy rápida”.

Sobre su vuelta al fútbol argentino, confió que “yo estoy muy contento de estar de nuevo en este país. Cuando uno va afuera extraña la pasión como se vive el fútbol acá en Argentina. Y, sobre todo, tengo la suerte ahora de venir a un club donde la pasión se vive al extremo. Estoy muy contento y feliz de haber llegado acá. Estoy ansioso por vivir el encuentro con la gente”.

Más intensidad

Al momento de resumir la situación del equipo antes del reinicio del certamen, puntualizó que “yo llegué hace poco, hace diez días, pero los chicos me dicen que fue una pretemporada muy intensa desde el principio. El sábado pasado pude jugar en el amistoso ante Vélez y al equipo se lo vio muy bien, con mucha intensidad que es lo que busca el técnico. Seguramente, a medida que vayan pasando los partidos y las semanas vamos a ir mejorando cada vez más. Siempre hay cosas por corregir y en eso estamos. Creo que llegamos bien para el viernes con Barracas.

Sobre los plazos y objetivos, Carabajal explicó que “siempre hay objetivos que nos movilizan. Los más importantes son los grupales y luego cada uno en lo personal tiene objetivos propios. Siempre apuntando al bien común del grupo. Sin dudas, la idea siempre es tratar de buscar cosas importantes, crecer, y que Newell’s esté peleando en los puestos de arriba. Pero a medida que vayan pasando los partidos vamos a definir mejor las metas”.

Más allá de los refuerzos que arribaron en la mitad de la cancha, Carabajal se muestra a disposición. “Yo hablé con Sebastián (Méndez) y le dije que iba a estar a disposición del grupo. Yo siempre trato de sumar, Aportaré desde donde me toque. El DT me conoce y sabe que puedo jugar en mitad de cancha, o por afuera, así que a medida que pase el tiempo el plantel se irá acomodando”.