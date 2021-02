Filtran que varios futbolistas de primer nivel le pidieron a Wanda Nara que sea su representante

Su primer golazo lo logró cuando se puso al frente de la renovación del vínculo de su pareja con el Inter de Milán y, con mano firme, le consiguió inmejorables condiciones contractuales para Icardi. En aquel momento, ella manejó el ritmo de la negociación que culminó con la millonaria transferencia del futbolista al PSG de Francia.

Sus colegas la consideran un rival temible, por la convicción y entereza con que encara las negociaciones, igual que su marido, quien no duda en seguir sus consejos a la hora de tener que decidir sobre el futuro de su carrera. Su hermana, Zaira Nara, la describió como una “leona total” a la hora de representar los intereses de su esposo.

wanda.jpg

“En Milán, estábamos con Jakob (von Plessen), en un hotel divino al que habíamos ido a cenar. Wanda venía negociando la renovación de Mauro. Y es intensa en la negociación, es de esas personas que te cuelgan el teléfono diciéndote ‘cuando llegues al número que te estoy diciendo me llamás y si no no me llames”, contó Zaira.

Zaira reveló que varios futbolistas se acercaron a su hermana para que los representara. “No voy a decir nombres, pero hay jugadores muy conocidos, muy importantes. De otros clubes... Le han pedido permiso a Mauro. Si bien le llegan las propuestas, el trabajo de representante ocupa mucho tiempo... No es solo la firma del contrato”, aseguró.

Lo cierto es que la influencer Belu Lucius, brilló en la primera edición de “MasterChef Celebrity”, confesó públicamente que le gustaría que Wanda fuera su representante artística. Ella no respondió, aunque difícilmente la relación comercial entre ambas prosperar porque tiene varios emprendimientos que le ocupan todo el tiempo.

Fue la propia Wanda quien dijo en una entrevista a la revista Sportweek en 2016 que era “una gran mánager y una súper mamá”. “En Italia me consideran, junto a Mino Raiola, uno de los representantes más influyentes de Europa”, comentó orgullosa. Las negociaciones que llevó adelante para Icardi fueron muy buenas y valoradas en Europa.