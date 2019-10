Julián Fernández (24 años) es el jugador más destacado de Newell's en cuanto a regularidad en lo que va de la Superliga. El volante que llegó como refuerzo procedente de Palestino de Chile no necesitó período de adaptación y engranó en el planeta rojinegro de inmediato, casi como si hubiera hechos las inferiores en Bella Vista. Frank Kudelka lo utiliza como típico cinco tapón y allí cumple a la perfección el rol de ser el equilibrio del equipo y copar los rebotes en la zona media. Incluso anotó un gol frente a Aldosivi y estuvo en cancha todos los minutos que jugó el rojinegro en esta temporada. "El grupo se mata entrenando para sacar a Newell's adelante", le confió Fernández ayer a Ovación. Además agregó: "Estoy feliz y disfrutando este buen momento que estoy viviendo en el club. Ojalá que estemos en los puestos de arriba, primero para salir de la zona baja del promedio y después, si se puede entrar a una copa internacional, mejor todavía". Y enfatizó: "Newell's es una locura, la gente es muy apasionada". Una charla a fondo con el nuevo gladiador leproso.

Te adaptaste tan rápido a Newell's que parece que hiciste las inferiores en Bella Vista, no necesitaste un tiempo para conocer al club. ¿Por qué se dio esta situación?

Me siento bien. Estoy contento con la función que estoy cumpliendo en el equipo, pero día a día voy aprendiendo cosas nuevas. En el club todos los días me sorprendo de algo, porque es una entidad muy grande. Estoy feliz y disfrutando este buen momento que estoy viviendo en Newell's.

¿Por qué estás cómodo en Newell's?

Tenés todas las comodidades para entrenar de la mejor manera. Nosotros desayunamos y almorzamos todos los días en el club, tenemos nutricionista, podólogo, estamos muy bien y trabajamos con profesionalismo y tranquilidad. También tenemos un gran plantel con referentes como Maxi Rodríguez, Mauro Formica, Alan Aguerre y Nelson Ibáñez, que aportan muchísimo para que todos estemos de la mejor manera.

Estabas muy cómodo en Palestino de Chile y de repente salió la chance de llegar a Newell's. ¿Por qué decidiste venir?

Me sedujo la propuesta de llegar a un grande de Argentina. Cuando me lo dijeron no dudé ni un segundo. Desde que surgió la oportunidad la intención fue venir y poder afianzarme acá, que es para lo que trabajo día a día.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol chileno y el argentino en cuanto al juego?

Acá es mucho más intenso, tenés menos tiempo para pensar. Se juega a otro ritmo y también se vive diferente. Acá en Newell’s es una locura, la gente es muy apasionada y todos los argentinos vivimos el fútbol con gran intensidad.

Por ahí a los refuerzos les lleva tiempo aportar todo su potencial, pero a vos ya desde el primer partido con Central Córdoba de Santiago del Estero se te vio muy bien y fuiste la figura.

Me sentí cómodo desde el primer partido. Pero la clave es tener un buen grupo, un buen equipo, que te hagan sentir cómodo ayuda mucho. Y yo me encontré con esto desde el primer día. Gracias a Dios están saliendo las cosas bien y todavía tenemos mucho por corregir, pero día a día este grupo se mata entrenando para lograr el objetivo.

Ante Aldosivi convertiste tu primer gol con la camiseta de Newell’s, ¿cuál fue la sensación?

Fue una sensación hermosa, muy linda. Justo estaba pasando un momento de salud especial mi abuelo y parece que me iluminó y pude convertir en un partido que estaba muy duro. Mi abuelo después lamentablemente falleció, pero hay una estrella más que me guía desde arriba. Asimilé este tema complicado de la mejor manera posible.

En cuanto al juego, ¿qué te pide específicamente Kudelka?

Que sea el respaldo del equipo, que me meta entre los centrales cuando defendemos y que sea siempre el apoyo de mis compañeros en la recuperación.

Por lo general la mayoría de los equipos del fútbol argentino juegan con doble cinco y a vos se te nota muy cómodo estando solo en el medio. ¿Preferís jugar así?

Son alternativas, uno se adapta a lo que pide el técnico. Se está dando de jugar con un cinco solo y yo trato de aportar el grano de arena en la función que me toca cumplir, siempre al servicio del equipo.

¿Cuáles son las principales virtudes de Newell’s en lo que va de la Superliga?

Creo que los puntos altos son el trabajo en equipo, la intención que tiene este grupo de esforzarse y seguir corrigiendo errores, creo que nos hicimos muy fuertes de local y de visitante le fuimos agarrando la mano desde el partido con Central, así que la idea es seguir de esta manera. Ahora tenemos un partido muy duro con Patronato, que si lo sacamos adelante nos puede dar tranquilidad para seguir mejorando cosas.

Patronato será un rival muy chivo, en una cancha chica y que también busca engrosar el promedio. ¿Cómo imaginás el partido? ¿Tienen ansiedad por poder ganar de visitante?

Nosotros de visitantes salimos a jugar tranquilos y a hacer nuestro juego. Nos tocó jugar con Vélez, que es un rival muy duro y nos superó. Después con Central nos sentimos cómodos dentro de la cancha y lo mismo pasó ante Boca, que manejamos en varios pasajes el partido. Nosotros vamos a salir a jugar ante Patronato como lo hacemos siempre, con la misma idea y la misma intención de ganar. Ojalá que nos vaya bien.

Hay muchos equipos que para pelear el descenso apuestan a esquemas cautelosos, Kudelka, al contrario, usa un planteo ofensivo. ¿Te identificas con esta postura de juego?

Me identifico porque es la idea que tenemos desde que arrancó el torneo. Desde que vine me insistieron con la idea de ser protagonistas y aparte por la camiseta que tenemos, que también te inculca ir para arriba.

Qué significó para vos haber jugado el clásico. ¿Te sorprendió algo?

Creo que se vive con muchísima intensidad. La gente pedía que había que ganar. Nos fuimos con bronca porque sentimos que merecimos un poco más, pero lo pasado ya está y tenemos que mirar para adelante.

¿Como es el día a día con una figura como Maxi Rodríguez, un jugador de selección y gran ídolo del club?

Se disfruta mucho tener a Maxi en el plantel. Todos sabemos lo que significa para el fútbol argentino, es una figura muy importante. Es muy compañero y le aporta muchísimo al grupo en todo sentido.

¿Como lo ves a Jerónimo Cacciabue, un volante que juega cerca tuyo, tiene muchas condiciones y está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional?

Con Jero hablamos bastante porque nos tocó jugar juntos y se lo ve muy intenso, muy buen jugador, escucha y por algo llegó a la selección. Es una lástima que se haya lesionado (desgarro muscular) porque venía haciendo las cosas muy bien, pero va a volver en gran nivel porque tiene mucho potencial para dar.

Después de Patronato vendrá al Coloso Gimnasia con Maradona, un rival directo en el promedio. ¿Cómo harán para afrontar ese partido en el que toda la atención estará justamente en Diego, que además tuvo un paso como jugador de Newell’s?

Nosotros primero jugamos con Patronato y luego pensaremos en Gimnasia. Obvio que la figura de Maradona hará que haya muchísima repercusión en ese partido, pero nosotros nos prepararemos para enfrentar a Gimnasia. Seguro que la imagen de Diego impacta por lo que genera, pero nosotros buscaremos hacer las cosas bien ante Gimnasia, que es un rival que pelea el promedio y tendremos que ganar el partido, más jugando de local. Igual todavía falta para que llegue ese partido (29 de octubre).

¿Cómo manejan la ansiedad de jugar pendientes del promedio?

Preparamos los partidos en base al rival que nos toque de turno. Sabemos que si estamos en los puestos de arriba como hoy en día saldremos de la parte de abajo. Con esta camiseta la intención es siempre salir a ganar y esta es la propuesta que tenemos. Ojalá que estemos en los puestos de arriba, primero para salir de la zona baja del promedio y, después si se puede entrar a una copa internacional, mejor todavía.

Contra Banfield cada vez que tocabas la pelota había un reconocimiento de la gente por tu entrega. ¿Qué te generas eso?

Noto el cariño de la gente, creo que estamos pasando por un momento bueno y hay que disfrutarlo. En el fútbol es difícil encontrar la regularidad y como equipo la estamos teniendo, por ello hay que disfrutar este momento.

Un sueño que tengas con la camiseta de Newell’s.

Seguir afianzándome en el juego y disfrutar mucho de Newell’s, que es un club muy grande.