"Estamos por el camino correcto", afirmó Quesada

Gonzalo Quesada tiene la gran virtud que aún en los momentos donde el corazón está muy caliente, él sabe poner paños fríos y tener los pies sobre la tierra. Ayer, Jaguares consiguió un histórico pase a la final de Súper Rugby y su entrenador eligió palabras muy medidas para hablar sobre el tema.

“El resultado es espectacular y considero que estamos en el camino correcto respecto a nuestros objetivos y, de alguna manera, respecto al sueño que nos planteamos el primer día. Todo lo que iba a pasar en la cancha y lo que iba a pasar alrededor del equipo deseaba que fuera así como se dio. No me acuerdo de ver un estadio como estaba hoy (por ayer) Vélez desde que era muy chiquito, y eso me genera una gran alegría como el hecho de que la gente se vaya identificando con el equipo”.

En el marco de una eventual final con Hurricanes en Buenos Aires, Quesada destacó que “sería bueno que gane Hurricanes por el hecho de que podemos ser locales con un marco así. Para ser sincero, era difícil irse de la cancha con este marco que tuvimos”, confesó el ex apertura de Los Pumas.

“Chiefs fue una prueba durísima, Brumbies era un escalón más y seguramente el próximo sea todavía más duro. Crusaders se basa en una gran obtención desde el scrum y una defensa muy sólida entre varias cualidades. Nosotros venimos trabajando muy duro en esos aspectos porque es los que nos permite llegar al try y poder marcar como lo hicimos hoy”, analizó el head coach argentino.