Escándalo en el fútbol: investigan al empresario y magnate Foster Gillett

Además de la controversia y escándalo con respecto a la transferencia del exjugador de Talleres, el empresario norteamericano será investigado por las negociaciones de Cristian Medina, Valentín Gómez (quien tuvo que regresar a Vélez luego de que Gillett no depositara el dinero para que sea nuevo refuerzo de Udinese de Italia) y Gonzalo Piovi.

Quién es el misterioso empresario

Foster es uno de los cuatro hijos de George Gillett, un reconocido empresario estadounidense que también se involucró en el negocio deportivo. De hecho, entre 2007 y 2010 la familia fue dueña de Liverpool, pero no todo terminó bien.

Con el fracaso en los Reds, la empresa vendió sus acciones al emporio Fenway Sports Group. Luego intentó con inversiones en hockey sobre hielo y en Nascar, la categoría más alta de competencia entre autos del mundo. “Creemos fuertemente en los deportes, en el negocio de los deportes. Yo, en particular, vivo y respiro este deporte. No hay nada que me haga más feliz que estar en un ambiente en el que pongo sonrisas en la cara de la gente“, sostuvo Foster tiempo atrás.

El flamante inversor de Estudiantes intentó en 2020 adquirir sin éxito el paquete accionista mayoritario del equipo escocés Heart of Midlothian Football Club. Luego, en 2022 estuvo muy cerca de comprar a Olympique de Lyon, aunque su primer golpe lo dio el año pasado cuando adquirió a Rampla Juniors Fútbol Club de Uruguay y lo convirtió en una SAD, que están permitidas en ese país.