Entradas para la revolución maradoniana

Diego Maradona estará en el Coloso en dos semanas. Y la expectativa se va acrecentando con el paso de los días y es por eso que la dirigencia se preparó y lanzó la venta de entradas para un partido que nadie querrá perderse. No sólo por lo que se juegan los dos equipos, que necesitan seguir engrosando el promedio del descenso, sino porque pisará el césped del estadio nada menos que el Diez, ese que lució la rojinegra y que hasta tiene una tribuna a su nombre. Ante tamaña expectativa la entidad puso a la venta boletos para socios y no socios a través de la página BoleteriaVip.

La lepra recibirá a Gimnasia el martes 29 del corriente, en el nuevo horario de las 19.10. Un encuentro que tomó mayor importancia desde que Maradona asumió como entrenador del lobo platense. Ahora restan un puñado de días para que llegue ese duelo y la demanda es importante. Por eso desde Newell’s informaron los valores establecidos para adquirir las entradas y poder dar el presente con el fin de alentar a los conducidos por Frank Kudelka, pero también recibir de la mejor forma a Diego.

Maradona siempre mostró un sentimiento especial por el rojinegro y cada vez que habló lo hizo de la mejor manera. A través de mensajes públicos e incluso fotografiándose con la casaca puesta o en la mano. Y para él tampoco será un juego más. El estadio, sin dudas, lucirá colmado y lleno de pasión como aquella vez que entrenó por primera vez con la leprosa (en septiembre del 93) y donde no sólo hinchas leprosos le dieron la bienvenida si no de otros equipos. Sin dudas que esta no será la excepción y habrá simpatizantes de otras entidades.

Los precios que se establecieron para este partido para tres lugares diferentes son: generales, 1.500 pesos; tribuna Vieja Amelia, 2.000, y platea superior este, 2.500.

Un dato saliente es que los tickets para los socios no tendrán cambio de valor y se mantendrán los precios del último juego que disputó Newell’s. Es decir los mismos son: platea superior este, 400; platea inferior este, 550; tribuna oficial, 150, y platea Gerardo Martino, 700.

Newell’s tiene la mirada puesta en lo que será el duelo con Patronato, en Paraná. Pero hay un especial foco de atención en lo que será la llegada de Maradona con su Gimnasia. El martes 29, día en que se producirá la revolución maradoniana.