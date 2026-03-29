En vivo: Newell's dejó la Copa Argentina enseguida con una dura derrota ante Acassuso en Rafaela

Acompañado por sus hinchas en Rafaela, Newell's no pudo aprovechar ni el envión de la primera victoria en el Apertura. Acassuso lo eliminó

El gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela.

Newell's , no aprovechó el leve alivio tras haber obtenido su primer triunfo en el torneo Apertura y en la Copa Argentina fue debut y despedida ante Acassuso , de buen paso en su estreno en la B Nacional. Fue derrota por 2 a 0, con un gol en cada tiempo. Así fue el en vivo de La Capital:

84' A la cancha el Colo Ramírez por Regiardo.

78' Remate esquinado que dio en el palo de Luciano Herrera.

75 y 76' Atamañuk por dos evitó el descuento leproso ante Cóccaro, primero en un cabezazo y luego en un tremendo zurdazo tras centro de Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038419790193201326&partner=&hide_thread=false ¡ACASSUSO AMPLIÓ LA VENTAJA Y ESTÁ DANDO EL GOLPE ANTE NEWELL'S!



A los 74', Mediza puso el 2-0 ante la Lepra en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/hBam0882KQ — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

73' SEGUNDO DE ACASSUSO. De un tiro libre y en la segunda jugada, Barlasina sacó la primera pero Cóccaro no pudo evitar el cabezazo de Petillo al gol.

60' Guch entró por Núñez.

56' Contra de Acassuso que por poco termina en la red de Barlasina. El centro de Senn pasó de largo ante Schlottahauer, que no llegó por poco.

53' Tiro libre en la medialuna para Newell's, buen remate de Cóccaro, fuerte que atravesó la barrera, pero sacó bien el arquero Atamañuk.

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50'. De una contra leprosa que encabezó Sotelo, habilitó bien a Núñez y este al recién ingresado Luciano Herrera. Su intento de pase atrás chocó con lo que pareció mano de Bellatti, pero la rechazó cayéndose con el pecho o la cabeza.

ET Salieron Acuña y Sotelo y entraron Gómez Mattar y Luciano Herrera.

28' A Luca Regiardo le sacaron la camiseta entera en el área de Acassuso. Echavarria no cobró nada.

26' Por lesión salió Goitea y entró Salomón.

21' GOL DE ACASSUSO. De un tiro libre a favor, llega la contra, la defensa chocó y no pudo, Hermoso la llevó a puro coraje y se la cedió solito en el área a Schlottahauer, quien solo delante de Barlasina marcó pateando abajo.

5' Buena combinación en el área de Acassuso, Cóccaro se la dio a Núñez, que acomodó su derechazo que le salió alto.

La formación de los rojinegros

La formación de Acassuso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcassusoOficial/status/2038381676540170740&partner=&hide_thread=false ¡Los XI para el debut!



Estos son los elegidos por Darío Lema para saltar al campo en Rafaela y buscar el pase de ronda ante @Newells.#VamosSsuso #CopaArgentina pic.twitter.com/z0bexXgsW6 — Club Atlético Acassuso (@AcassusoOficial) March 29, 2026

Las estadísticas de Newell's ante Acassuso