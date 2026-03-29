La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Newell's dejó la Copa Argentina enseguida con una dura derrota ante Acassuso en Rafaela

Acompañado por sus hinchas en Rafaela, Newell's no pudo aprovechar ni el envión de la primera victoria en el Apertura. Acassuso lo eliminó

29 de marzo 2026 · 20:08hs
El gol de Acassuso ante Newells

Sebastián Suárez Meccia

El gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela. 

Newell's, no aprovechó el leve alivio tras haber obtenido su primer triunfo en el torneo Apertura y en la Copa Argentina fue debut y despedida ante Acassuso, de buen paso en su estreno en la B Nacional. Fue derrota por 2 a 0, con un gol en cada tiempo. Así fue el en vivo de La Capital:

El minuto a minuto en Rafaela

84' A la cancha el Colo Ramírez por Regiardo.

78' Remate esquinado que dio en el palo de Luciano Herrera.

75 y 76' Atamañuk por dos evitó el descuento leproso ante Cóccaro, primero en un cabezazo y luego en un tremendo zurdazo tras centro de Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038419790193201326&partner=&hide_thread=false

73' SEGUNDO DE ACASSUSO. De un tiro libre y en la segunda jugada, Barlasina sacó la primera pero Cóccaro no pudo evitar el cabezazo de Petillo al gol.

60' Guch entró por Núñez.

56' Contra de Acassuso que por poco termina en la red de Barlasina. El centro de Senn pasó de largo ante Schlottahauer, que no llegó por poco.

53' Tiro libre en la medialuna para Newell's, buen remate de Cóccaro, fuerte que atravesó la barrera, pero sacó bien el arquero Atamañuk.

>>Leer más: Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

50'. De una contra leprosa que encabezó Sotelo, habilitó bien a Núñez y este al recién ingresado Luciano Herrera. Su intento de pase atrás chocó con lo que pareció mano de Bellatti, pero la rechazó cayéndose con el pecho o la cabeza.

ET Salieron Acuña y Sotelo y entraron Gómez Mattar y Luciano Herrera.

28' A Luca Regiardo le sacaron la camiseta entera en el área de Acassuso. Echavarria no cobró nada.

26' Por lesión salió Goitea y entró Salomón.

21' GOL DE ACASSUSO. De un tiro libre a favor, llega la contra, la defensa chocó y no pudo, Hermoso la llevó a puro coraje y se la cedió solito en el área a Schlottahauer, quien solo delante de Barlasina marcó pateando abajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2038402557253472607&partner=&hide_thread=false

5' Buena combinación en el área de Acassuso, Cóccaro se la dio a Núñez, que acomodó su derechazo que le salió alto.

La formación de los rojinegros

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2038385899424133238&partner=&hide_thread=false

La formación de Acassuso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcassusoOficial/status/2038381676540170740&partner=&hide_thread=false

Las estadísticas de Newell's ante Acassuso

Embed

Noticias relacionadas
Luca Regiardo le protesta a Echavarría tras quedarse sin camiseta en el área de Acassuso. No hubo penal para Newells por Copa Argentina.

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Otra buena largada de Franco Colapinto y la superación a Bortoletto lo situaron de entrada 13º, pero en Japón de nuevo un safety car por un accidente en que se vio involucrado lo perjudicó.

No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

El plantel de Provincial muestra el uno en la cancha de Racing. Primeros en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Provincial, el número uno de la Liga Argentina de básquet y Central debutó de local en el Federal

Agustín Canapino domina sobre Ledesma y el santafesino Nacho Faín en el final de la carrera del Turismo Carretera en Neuquén.

Turismo Carretera en Neuquén: Canapino, el titán en el ring de una carrera de locos

Ver comentarios

Las más leídas

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Lo último

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentna

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentna

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Pese a rumores de reemplazo, la UTE adjudicataria continúa al frente. El relanzamiento de los espacios El Charladero y Quitapena vienen con retrasos

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentna

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentna

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
La Ciudad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Ovación
La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró
Ovación

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

Provincial, el número uno de la Liga Argentina de básquet y Central debutó de local en el Federal

Provincial, el número uno de la Liga Argentina de básquet y Central debutó de local en el Federal

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

El otoño se hace desear en Rosario: qué son los bloqueos atmosféricos y por qué traen calor y humedad

El otoño se hace desear en Rosario: qué son los bloqueos atmosféricos y por qué traen calor y humedad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies
Salud

Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
POLICIALES

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos