En vivo: Central se fue al descanso con un discreto empate

Central tiene una parada bravísima ante Tigre en Victoria y necesita cortar una racha de cuatro partidos sin ganar

Central visita a Tigre con la mochila de llevar cuatro partido seguido sin victorias y por ello se impone volver a sumar de a tres esta tarde para apuntalar la ilusión de clasificar a playoffs y dar batalla en la acumulada, que clasifica a las copas del año que viene. Saldrá a jugar fuera de zona de playoffs.

42': Moreno metió el centro, Méndez ingresó a la espalda de Ávila, cabeceó mal y se lo perdió.

41': Sández armó una pared con Di María y pateó de zurda desde afuera del área. Saralegui se arrojó sobre la izquierda y contuvo Zenobio.

MÉNDEZ SE PERDIÓ EL PRIMERO PARA TIGRE Moreno envío un gran centro y el delantero del matador cabeceó desviado. Se salvó Central. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/4GgbUcGbTk

23': Coronel sacó el centro desde la derecha y hubo un despeje de Saralegui que le quedó a Campaz. El colombiano remató fuerte al primer palo y Zenobio la mandó al tiro de esquina.

GRAN ATAJADA DE ZENOBIO ANTE CAMPAZ



El arquero de Tigre le sacó una gran pelota al jugador de Central, con un desvío incluido.



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13': gran pelota de Di María puesta a espaldas de los centrales para Copetti. El nueve no controló bien, pero igual la pudo tocar hacia atrás para Alan Rodríguez. El zurdazo del uruguayo fue débil y contuvo Zenobio.

8': Barrionuevo cabeceó un tiro de esquina desde muy corta distancia y Ledesma, parado sobre la línea, desvió con el pie. Tremenda salvada del uno canalla.

GRAN ATAJADA DE LEDESMA PARA SALVAR A CENTRAL



El arquero del Canalla le negó el gol a Tigre con una atajada a puro reflejos.



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La previa del partido

“Creo que estamos pasando un gran momento en Central. Estamos todos los días con felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”, enfatizó Fideo en la previa para recomponer la autoestima.

No se puede decir para nada que Central esté atravesando una crisis futbolística ni mucho menos, pero sí está claro que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico ni anímico en un pasaje decisivo del año, con la definición del torneo local y la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina.

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La estadística de Tigre - Central