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Newell's dejó el fondo de la tabla anual después del triunfo ante Gimnasia y la derrota de Aldosivi

Aldosivi perdió 2 a 0 frente a Sarmiento en Junín este domingo y se mantiene penúltimo en la tabla general, un punto abajo de la Lepra

22 de marzo 2026 · 18:31hs
Todo Newells

Leo Vincenti

Todo Newell's, jugadores e hinchas, festejan el gol de la victoria de Walter Mazzantti.

Newell's se aseguró en esta 12ª fecha no finalizar en la última posición de la tabla anual. Por su victoria sobre Gimnasia de Mendoza por 1 a 0 el sábado y porque Aldosivi (tiene una fecha pendiente), que se encontraba un punto abajo de la Lepra, perdió frente a Sarmiento en Junín por 2 a 0.

Estudiantes de Río Cuarto, último en la tabla anual, 2 puntos abajo de Newell's, tiene que jugar este domingo. En el caso de una victoria, superará al conjunto rojinegro, que de todas maneras al menos en esta fecha no quedará en el fondo de la anual. Hay que recordar que el último pierde la categoría.

Aldosivi sufrió una dura caída contra Sarmiento, rival directo por la permanencia en primera. No fue capaz de aprovechar que el Verde de Junín se quedó con uno menos por expulsión de Diego Churín (34').

Es más. Cristian Zabala (45') abrió la cuenta para el conjunto local.

Aldosivi intentó, pero recibió otro gol

El Tiburón fue en busca del empate, pero sobre el final su arco volvió a caer. Junior Marabel señaló un penal que le cometieron a Juan Insaurralde.

>> Leer más: Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Aldosivi, que tiene un partido pendiente contra Argentinos correspondiente a la 7ª fecha, acumula 5 puntos en la tabla anual. Riestra, que el miércoles recibirá a San Lorenzo, y Newell's tiene 6. Estudiantes de Río Cuarto cierra con 4.

En la tabla de los promedios: Newell's 1,047; Sarmiento 0,988; Aldosivi 0,905; Gimnasia de Mendoza 0,818; Estudiantes de Río Cuarto 0,400.

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